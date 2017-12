Motivace pro německé fotbalisty. Za výhru na mistrovství světa každý hráč obdrží děvět milionů

Berlín Pokud němečtí fotbalisté obhájí za půl roku v Rusku titul mistrů světa, přijde si každý člen týmu na rekordní prémie. Tamní svaz dnes zveřejnil, jak budou hráči odměněni: každý z nich by za zlato inkasoval 350.000 eur, tedy téměř devět milionů korun.

Před čtyřmi lety v Brazílii si každý z 23 německých reprezentantů přišel na 300 tisíc eur (tehdy 8,2 milionu korun). Nyní mají slíbeno ještě o padesát tisíc eur více.

Prémie ale německý svaz vypsal až od čtvrtfinále (75.000 eur). Za vítězství ve skupině nebo postup do osmifinále nejsou žádné. „Pro naše hráče znamená obrovskou motivaci stát se poprvé v historii německého fotbalu dvakrát za sebou mistry světa. Byl by to titul na věky,“ řekl šéf svazu Reinhard Grindel.



Němci si přijdou na mnohonásobně vyšší odměny než jejich úspěšní předchůdci. V roce 1954 dostali hráči SRN za triumf na turnaji ve Švýcarsku 1250 eur (přes 34 tisíc korun) a televizor. O dvacet let později byl tým kolem Franze Beckenbauera odměněn třiceti tisíci eur (přes 800 tisíc korun) a automobilem, v roce 1990 němečtí šampioni obdrželi 65 tisíc eur (zhruba 1,75 milionu korun).

Na MS v Rusku budou němečtí fotbalisté hrát ve skupině F s Mexikem, Švédskem a Jižní Koreou.