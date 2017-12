Morava Berbrovi ve volbách předsedy FAČR neuhne. Navrhuje vlastní úpravu stanov

OLOMOUC Moravská komora přišla s vlastním návrhem na úpravu stanov Fotbalové asociace ČR v otázce volby předsedy. Oproti návrhu české komory schválenému výkonným výborem chce do procesu vložit ještě jedno kolo, ve kterém by rozhodoval součet procentuálního zisku hlasů přítomných delegátů z každé z komor.

Prostý součet hlasů přítomných delegátů bez rozdílu komor, jak navrhují Češi, by přišel na řadu až v případném pátém kole. V červnu na valné hromadě došlo k patu mezi českou a moravskou komorou a předseda zvolen nebyl.

Proto je tlak i ze strany UEFA a FIFA na úpravu stanov tak, aby byl předseda pokaždé zvolen.

Už na konci června se diskutovalo o čtyřech různých modelech a nakonec výbor odsouhlasil návrh české komory, aby ve 4. kole rozhodla prostá většina přítomných delegátů bez rozdílu komor.

To však zvýhodňuje početnější českou komoru. Na poslední valné hromadě bylo 126 delegátů z Čech a 74 z Moravy, přičemž na každé straně jeden chyběl.



Na pátečním zasedání v Olomouci proto moravská komora odhlasovala vlastní návrh na úpravu stanov, který počítá až s pěti koly volby.

„Schválit volbu předsedy ve čtvrtém kole prostou většinu hlasů napříč komorami, to by byla pro Moravu naprostá sebevražda,“ uvedl v prohlášení místopředseda FAČR za Moravu Zdeněk Zlámal.

„Mám za to, že náš návrh daleko lépe reflektuje rozložení sil v české a moravské komoře. Ani jedna z nich nebude upozaděna a kandidát na předsedu bude muset skutečně hledat podporu v obou komorách,“ dodal.



I takový model by podle počtu hlasů na poslední valné hromadě znamenal vítězství kandidáta české komory Martina Malíka, ale dal by moravské komoře, která podporovala druhého z kandidátů Petra Fouska, větší možnost do volby promluvit.

Otázka procentuálního přepočítávání se řešila už v červnu, tehdy od tohoto modelu však FAČR, UEFA a FIFA ustoupily údajně kvůli složitosti přepočítání hlasů na procenta.

„Dostali bychom se do systému, kdy delegát nemá jeden hlas, ale je přepočítán na procenta, což není vhodné a znamenalo by to obrovský zásah do stanov. Proto se k tomu my ani UEFA a FIFA nepřikláníme,“ řekl tehdy generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Morava rovněž sestavila tým, který bude pověřen vyjednáváním s českou komorou tak, aby došlo ke zvolení předsedy.

Tým ale tentokrát nebude požadovat žádné personální změny týkající se českých zástupců, jako se to stalo na řádné valné hromadě.