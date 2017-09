Moje chyba, řekl Laštůvka k situaci před penaltou

Na nic se nevymlouval a další bodovou ztrátu vzal na sebe. Brankář fotbalové Slavie Jan Laštůvka si moc dobře uvědomoval, že jeho mizerný zákrok dal Zlínu šanci skórovat z penalty a vyrovnat na konečných 1:1.

V 84. minutě vyrazil dalekonosnou střelu Džafiče jen před sebe, čím umožnil domácím vybojovat penaltu. Jugas totiž fauloval Diopa, který získal odražený míč, takže sudí Královec odpískal pokutový kop. Zlínský Vukadinovič ho proměnil a zařídil remízu.

„Je to velká ztráta bodů. Mrzí mě to,“ poznamenal Laštůvka. Slavia sice vytvořila nový rekord soutěže 34. zápasem v řadě bez porážky, jenže neprolomila letošní prokletí venkovních zápasů. I počtvrté jen remizovala.

Jak jste celou situaci viděl?

Vedli jsme, ale po mojí chybě jsme bohužel dali Zlínu šanci kopat penaltu, kterou proměnil. Mohl a měl jsem to vyřešit jinak.

Sehrál v tom roli těžký terén?

Na to se vymlouvat nebudu. Byla to moje chyba, takový balon bych měl mít. Nebo aspoň vyrazit. Neměl jsem dopustit, aby Zlín kopal penaltu.

Po vašem nevydařeném zákroku následoval zákrok Jugase na Diopa. Byl to faul?

Nemůžu to komentovat. Soustředil jsem se na balon, abych viděl, jestli se k němu dostane útočník a kam poletí.

Míč jste na kopačkách drželi častěji než domácí. Mrzí další remíza o to víc?

Jestli jsme byli silnější na balonu, to je teď jedno. Skončilo to 1:1, Zlín po mojí chybě vyrovnal.

Jak těžkým soupeřem byl Zlín? V závěru tlačil, že?

To jsme se snažili otevřít hru, i když jsme věděli, že jsou silní v brejcích. Ale chtěli jsme vyhrát. To, že dali na konci tyčku, vyplynulo ze hry, kdy jste chtěli zápas zvrátit na naši stranu.

Rekord v počtu zápasů bez porážky jste ale překonali. Máte radost aspoň z něj?

Jsme tady od toho, abychom vyhrávali. Přijeli jsme si pro tři body, bohužel se to nepodařilo. Naším jednoznačným cílem je být co nejvíc nahoře, a zase jsme ztratili.

Co další bodová ztráta znamená pro vývoj ligy?

Musíme se dívat hlavně na sebe, i když teď už i na Plzeň, a jít zápas od zápasu. Nemá cenu kalkulovat, co bude za dva týdny, za měsíc, na jaře.