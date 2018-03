Mohl být mužem zápasu. ‚Nevím, co se ve druhé půli stalo,‘ řekl dvougólový sparťan Stanciu

PRAHA V prvním poločase to vypadalo, jako by po hřišti létal. Vstřelil dva góly, další připravil skvěle kopnutým rohem. Díky příspěvku Nicolae Stancia šla fotbalová Sparta v derby se Slavií do kabin s vedením 3:0. Vysoký náskok ale trestuhodně prohospodařila a nakonec jen remizovala 3:3.

Proto Stanciu po utkání klopil oči, proto novinářům odpovídal ještě tišším hlasem než obvykle.



„Odehráli jsme opravdu velmi dobrý první poločas, ale ve druhém jsme ztratili koncentraci, nebyli agresivní... Nevím, co se s námi stalo,“ nechápal rumunský záložník, nejdražší posila v historii ligy.



Vy jste odehrál první poločas skvěle, dal jste dva góly a jeden připravil.

Jsem rád, že se mi povedlo dát gól, ale šťastný být nemůžu. Vedli jsme 3:0 a měli jsme vyhrát. Teď jsme všichni smutní, protože se nám to nepovedlo.

Co jste si říkali v poločase v kabině?

Ať hrajeme pořád stejně, ať jsme agresivní a hlavně dál soustředění. Opravdu netuším, co se pak stalo. Už čtyři nebo pět zápasů hrajeme druhé poločasy špatně.

Co utkání zlomilo? První gól Slavie?

To ne. I když dali gól, pořád jsme vedli 3:1 a měli jsme zůstat aktivní. Neměli jsme si nechat dát další góly, jsme z toho špatní.

Jak moc zápas ovlivnilo počasí?

To bylo stejné pro oba týmy. Musíme hrát, ať už jsou podmínky jakékoli.

Je výsledek velkou komplikací pro zbytek sezony?

Ano, to je. Musíme bojovat až do konce, ať jsme v tabulce co nejvýš.

Takže ještě věříte ve druhé místo?

Nevím, čemu věřit... Ještě nám zbývá pár zápasů, ale ten odstup od Slavie je velký. Nevím, musíme prostě bojovat.