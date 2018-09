Moc bych si přál, aby Kometa jednou kompletně dospěla, sní Zábranský

Brno Stačilo před pár měsíci doladit několik formalit a kromě práce v Brně mohl mít ještě kupu starostí coby trenér hokejové reprezentace. Jenže Libor Zábranský odmítl. „Když teď vidím, v jakém jsem kalupu, vím, že jsem na jaře udělal správné rozhodnutí,“ uvažuje šéf a kouč Komety.

Pro klub sháněl po sezoně nové sponzory, domlouval nové posily, dohlížel na letní přípravu. A dál usilovně vyjednává o stavbě nového stadionu.

V sobotu mu s jeho modrobílou partou začíná v Chomutově výzva přímo na ledě. S Kometou se Zábranský pokusí završit v nejvyšší soutěži zlatý hattrick, což se za poslední tři dekády povedlo pouze Vsetínu v druhé polovině 90. let.

Na titul se do loňska čekalo v Brně přes půl století. Na jaře jste ho získali opět. Kde nyní hledat motivaci?

Vždyť jsme tu od toho, abychom vyhrávali. Abychom naplňovali představy fanoušků a partnerů. Děláme sport a tam se nemusí hledat motivace. A pokud někdo uvažuje jinak, nemůže být ve sportu nebo byznysu úspěšný.

Cítíte z týmu stejnou touhu jako před dvěma lety?

Už v předchozích sezonách jsme měli špičkové hráče. Teď začínáme desátou sezonu v extralize a pět medailí za devět sezon není žádná náhoda. Museli jsme se k tomu dopracovat, měli jsme dlouhodobější horizont. Práce, kterou odvádíme v Kometě, nese ovoce.



A vy budete u toho opět přímo na střídačce. Jak dlouho se vidíte v roli kouče?

Když jsem vstoupil do Komety, viděl jsem - slušně řečeno - hodně špatné věci a říkal si, že to nemůžu vydržet déle jak dva roky. Po čtvrtém roce v Kometě jsem si řekl: Ještě rok a konec. V říjnu to bude už 14 let. Budu tam, kde mě Kometa potřebuje nejvíc, a vyústilo to tak, že po konci Lojzy Hadamczika (v únoru 2015) nikdo na trhu nebyl. Nevěděli jsme, koho bychom oslovili, a klukům jsme chtěli co nejvíc a nejdřív pomoct. Když dodělám tuhle sezonu, bude to tři a půl sezony u áčka. Vyhodnotíme si, co bude nejlepší pro mančaft, Kometu a jaké pozice budeme schopni obsadit.



Současně šéfovat a trénovat zkoušel i Martin Straka v Plzni. Ten se teď vrací zpět do kanceláře.

S Martinem jsme na tohle téma často mluvili. Je pravda, že dlouhodobě to je neudržitelné, ale budu mluvit za sebe. Vyhráli jsme dvakrát titul a nedovedu si představit, že bych měnil něco, co funguje. Jako majitel firmy jsem šťastný, jaký máme kádr, jaký mám tým na marketingu, na obchodním oddělení. A u mládeže máme špičkové trenéry.

Čili se probouzíte s úsměvem?

Když si vzpomenu na to, co bylo, a jak to je teď, je to úsměvné. Ráno jsme byli unavení, večer zase mrzutí. Až jednou napíšu, co se tady všechno dělo - třeba fiktivní návrhy na konkurz - čím jsem si prošel, vydá to na velkou knihu. Teď je na mně, aby Kometa fungovala jako celek a lidé ve městě a v regionu byli na ni hrdí.



Jak to poznáte vy?

Po městě jezdí auta s nálepkami Komety. Máme obrovskou sledovanost na sociálních sítích. K tomu šílenství kolem našich marketingových projektů: Hokejové hry za Lužánkami nebo Kometa express (speciální vlak na utkání do Prahy). Věřím, že se o Kometě hodně mluví.

Jak Kometu posouvat dál?

Velmi vážně se bavíme o vlastním rádiu, do dvou tří let o zlepšení Kometa TV. Je to o najmutí dalších lidí a tuhle vizi budu tlačit. Máme i noviny Kometa news, chtěli jsme navázat na tradici z roku 1969. A pořád se bavíme o snu - nové multifunkční aréně. Ta by nám dávala nový obrovský prostor k práci. Tady už jsme kapacitně omezeni.

O Kometě jste po obhajobě titulu říkal, že je jedním z vašich tří dětí. Když by dospěla, kývl byste na reprezentační nabídku?

Otázkou je, jestli bude někdy dospělá. Moc bych si to přál! Teď je v roli, že ji nemůžu nechat jako velkou holku a odjet si třeba na ryby. Je už ale ve fázi, kdy si může říct o velký dům. Pro mě je to jednoznačná priorita. Samozřejmě by člověk nikdy neměl říkat nikdy, ale když se mě teď ptáte, neuvažuju o tom (reprezentaci). Jsem přesvědčený, že rozhodnutí bylo vzhledem ke komeťácké, mé rodině a mému zdraví správné a bylo ku prospěchu všech.

Berete to tak, že jste nyní českému hokeji víc prospěšný z Brna?

Nechci glorifikovat Kometu nebo sebe. Bylo by to nešťastné, ale pokud moje úsilí jednou vyústí v to, že tady vyroste druhá největší multifunkční aréna v Česku, myslím, že by to českému hokeji moc pomohlo. Pak je třeba také otázka, kolik vychováme, nebo nevychováme špičkových hráčů. Ale to vše ukáže až čas.

K nové hale na brněnském výstavišti může Kometu, podobně jako na jaře, popostrčit další zlatý úspěch. Vnímáte to podobně?

Alfa a omega jakéhokoliv jednání souvisí s úspěchem. Kdybychom třikrát po sobě hráli baráž a měli návštěvnost 1 500 diváků, je absolutní nesmysl mluvit o nové hale pro 12 tisíc lidí. Musíme přesvědčit svou prací kolegy, partnery a všechny, že to, co děláme, je správné. Teď můžeme říct, že barák je nám malý, a musíme být velmi aktivní, abychom se postarali o to, abychom měli větší. Když budu mluvit o minulosti, při vstupu do Komety na ni chodilo 400 diváků. A kdybych tehdy mluvil o novém stadionu, každý trochu smýšlející člověk by si ťukal na čelo a ptal se, co chceme.



Může se ve vyprodané aréně opět slavit titul?

Už před minulou sezonou jsem dostal podobnou otázku a já odpověděl: „Neptejte se mě na něco, na co neznám odpověď.“ Bylo to obrovsky těžké, ale povedlo se. Kluci to vydřeli, obě play off hráli fantasticky a byli dominantní. Víme, jaká cesta nás čeká a jak moc to bolí, ale stojí to za to. Budeme se dívat sami na sebe, na svou hru, to můžeme ovlivnit. Samozřejmě sledujeme, jak kdo posílil, ale to neovlivníme. I u nás došlo k přirozené obměně v kádru, ale noví kluci i ti, kteří třeba ještě přijdou, do mančaftu perfektně zapadnou a přijmou naši filozofii. Play off je nevyzpytatelná soutěž, kde se může stát cokoliv. Do finále jsme se dokázali dostat i z předkola. Nebo můžete vyhrát základní část, jako jsem zažil coby hráč s Pardubicemi, ale pak jsme v prvním kole play off dostali na držku.



Pomoci by měl i pokračující Martin Erat. Kdy ho nasadíte do zápasů?

Martin začal trénovat a naskočí do zápasu podle jeho pocitu, jak se bude cítit kondičně připravený. Nechávám to jen na něm, věřím mu.

Není tenhle přístup neobvyklý?

Trenér Bukač vždycky říkal: „Pokud máte hvězdy a rozdílové hráče, musíte k nim mít rozdílový přístup.“ Tohle ctím a Martinovy důvody, proč začal trochu později, chápu. Nevidím v tom žádnou složitost. Martin se připraví. Jestli naskočí za měsíc, o co přijde? O osm zápasů? Není na tom absolutně nic zvláštního, že naše největší hvězda a rozdílový hráč má individuální přístup.

Přesvědčil jste Erata, aby si prodloužil kariéru, na rybách, na které jste po titulu vyrazili?

Ne, to s tím nemá žádnou souvislost. Ale rybaření bylo super. Martin tam byl se synem, když jsem zrovna vytáhl dvacetikilového kapra. A jinak je pravda, že bylo hlavní téma hokej a mládež. A potom Kometa a stadion.