Mnoho přátel a mnoho piva. Majitel chorvatské restaurace v Praze se chystá na finále MS

PRAHA Chorvatský fotbalový tým zažívá nevídaný úspěch. Poprvé od vzniku samostatného Chorvatska totiž postoupil do finále Mistrovství světa ve fotbale. Mezi Chorvaty z celého světa, kteří jsou z blížícího se nedělního zápasu nadšeni, patří i Saša Babić, majitel chorvatské rybí restaurace Deco v pražských Modřanech.

Lidovky.cz: Plánujete na nedělní odpoledne nějaký speciální program?

Jako každou neděli budeme mít otevřeno pouze do šestnácté hodiny. Potom zavřeme a budeme sledovat zápas jako všichni Chorvaté. Jsme fanoušci, bude nás tady spousta, asi dvacet nebo třicet. Sezvu přátele a známé a budeme se dívat společně.

Lidovky.cz: Kdybyste restauraci naopak v neděli speciálně nechal otevřenou, nahrnuli by se tam nějací Chorvaté žijící v Praze?

To vám teď neřeknu, protože program na nedělní večer už má každý naplánovaný.

‚Jsme opravdu moc hrdí‘

Lidovky.cz: Je pravda, že jsou Chorvati ohledně toho velkého úspěchu hodně nadšení?



No jasně. Je to poprvé, co jsme toho dosáhli jako samostatný stát poté, co jsme se oddělili od Jugoslávie, a jsme na to opravdu moc hrdí.

Lidovky.cz: Plánujete podávat v neděli nějaké speciální jídlo?

Restaurace bude zavřená a s přáteli si dáme jen nějaké normální občerstvení a hodně piva.

Lidovky.cz: Kterého hráče v chorvatském týmu považujete za nejlepšího?

Vybrat jednoho by bylo nefér, protože jsou všichni moc stateční a vydávají ze sebe maximum. Obzvlášť Mandžukić a Modrić, to jsou kluci, kteří ze sebe dávají všechno.

‚V Chorvatsku to prostě hoří!‘

Lidovky.cz: Konzultujete zápasy s rodinou?

Ano, hlavně se svými syny, kteří u mě v restauraci pracují jako číšníci. Všichni s napětím očekáváme, jak to dopadne, protože jsme jako malý stát dokázali na mistrovství světa udělat maximum. A když se dostali tak vysoko, až do finále, tak je pro nás moc důležitá věc, aby to dotáhli do konce.

Lidovky.cz: Jste nějak v kontaktu s příbuznými a přáteli v Chorvatsku?

Každý den, každou hodinu, každou vteřinu. Posíláme si zprávy na Facebooku a také do Chorvatska jezdívám, do Záhřebu.

Lidovky.cz: Jak to oni prožívají? Jaká tam panuje situace?

Tam to prostě hoří! Je to horký oheň.