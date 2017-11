Nehrajeme. Čínští fotbalisté v Německu odešli ze hřiště kvůli vlajkám Tibetu v hledišti

BERLÍN Rozpačitě začala série zápasů čínské fotbalové reprezentace do 20 let s týmy čtvrté německé ligy. Během prvního poločasu utkání na hřišti TSV Schott Mohuč několik fanoušků na stadionu vyvěsilo tibetské vlajky, čínští mladíci odmítli pokračovat ve hře a odešli do šaten.

Po 25 minutách se protestující diváci podle agentury SID nechali od pořadatelů přesvědčit, aby vlajky schovali. Zápas, který živě vysílala televize v Číně, mohl pokračovat. Žádné další incidenty už nenásledovaly.



Čínská dvacítka se zápasy v Německu s účastníky Regionalligy Südwest snaží co nejlépe připravit na olympijské hry v Tokiu v roce 2020. Navzdory původní silné kritice odsouhlasili projekt naplánovaný německým svazem zástupci téměř všech týmů v soutěži. Každý z klubů dostane za utkání s Číňany odměnu 15 tisíc eur (383 tisíc korun).