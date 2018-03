Mladá krasobruslařka Trusovová miluje čivavy a náročné skoky. Tauchmanová: Trenéři ji musí krotit

PRAHA Je to týden, co teprve třináctiletá ruská krasobruslařka Alexandra Trusovová skončila při vítězném juniorském mistrovství světa v Sofii jako první žena v historii čtverný toeloop. Ve volné jízdě navíc k němu přidala i čtverný salchow.

Co představení Trusovové pro krasobruslení znamená? Kam se elegantní sport, kde se stále více dbá na precizní skoky, ubírá? Na to se pokusila najít odpovědi ve velkém rozhovoru pro Lidové noviny Věra Tauchmanová, předsedkyně Českého krasobruslařského svazu.

Viděla jste mladou Alexandru Trusovovou ve volné jízdě, kde v úvodu předvedla dva čtverné skoky?

Tu volnou jízdu jsem si samozřejmě nenechala ujít, i když to sledování nebylo „naživo“, ale až později ze záznamu na internetu. Dříve než záznam volné jízdy jsem si však prohlédla výsledkový protokol. V úžasu jsem hleděla na téměř neuvěřitelný počet bodů získaných za technické prvky, který je spojen s neobyčejně vysokou technickou náročností programu a s perfektním předvedením prvků té nejvyšší obtížnosti.

Co si o tom myslíte? Ve třinácti letech...

Je to něco, před čím musíme smeknout a co musíme obdivovat. Je to výsledek dosažený mladinkou talentovanou krasobruslařkou. Je to výsledek obrovské tréninkové dřiny, píle a systematické práce celého týmu, který tuto krasobruslařku vede a který se o ni stará.

Skvělý výkon předvedla i Alena Kostornajová, která byla druhá. Jak na jejich výkony na juniorském mistrovství světa hledí krasobruslařský svět. Dle ohlasů byli v šoku také sami Rusové.

Ruská bruslařská federace určitě nominovala na tento vrcholný juniorský šampionát své reprezentantky s tím, že od nich očekává zlatou a stříbrnou medaili. Výkon Alexandry Trusovové byl takovou tou třešinkou (spíše tedy obrovskou třešní) na dortu. Ti, co se zajímají o krasobruslení, věděli již před šampionátem, že Trusovová je schopná v soutěžní jízdě předvést čtverný salchow a že Kostornajová je vynikající jak po technické stránce, tak i v programových komponentech. Takže pokud byl nějaký šok, tak z toho, že Trusovová v soutěžním programu úspěšně předvedla nejen čtverný salchow, ale i čtverný toeloop.

Souhlasíte s tím, aby takto mladé krasobruslařky skákaly takto těžké skoky? Trusovová umí i náročné kombinace trojitých skoků.

Pokud mladé krasobruslařky zvládnou ty nejnáročnější skokové prvky, měly by dostat možnost je předvést. Vždyť cílem vrcholových sportovců je zvítězit nad ostatními soupeři. Otázkou je, zda je v pořádku tak moc fyzicky (a vlastně i psychicky) zatěžovat organismus již v období dětství a dospívání.

Je Trusovová takový talent, který předběhl dobu, nebo jen kometa, která může hodně rychle shořet? Třeba taková Adelina Sotnikovová, olympijská šampionka ze Soči už vlastně nezávodí a měla velké zdravotní problémy.

Odpověď na tuhle otázku přinese teprve čas.

Trusovová údajně trénuje osm hodin denně, pět z nich na ledě. Není to trochu šílené? Bavíme se o třináctileté dívence. Ještě doma pod bývalou trenérkou se připravovala maximálně hodinu denně (2008-2011).

Tak trochu šílené a pro naše české podmínky téměř nepředstavitelné to opravdu je. Tréninková zátěž je enormní, ale právě díky ní podává Alexandra tak vynikající a stabilní výkony. Alexandra je navíc výjimečná svou pílí a chutí učit se ty nejtěžší skoky. Její trenéři přiznávají, že ji musí občas brzdit a omezovat počet skoků, které by ona sama chtěla při trénincích absolvovat.

ALEXANDRA TRUSOVOVÁ V červnu čtrnáctiletá dívenka ohromila na nedávném juniorském mistrovství světa dvěma čtvernými skoky. Také díky nim vybojovala zlato s ohromným náskokem na další soupeřky. Alexandra Trusovová se krasobruslení věnuje od svých čtyř let, kdy ji rodiče poprvé přivedli v Ryazanu trenérce Olze Ševcovové. „Když ke mně přišla, na bruslích ještě neuměla,“ vzpomíná na momentálně 148 centimetrů vysokou dívenku její první trenérka. Ta ji vedla do sedmi let, než se rodiče Trusovové rozhodli přemístit do Moskvy. A přes Alexandra Volkova se dostali předloni až do akademie čtyřiačtyřicetileté Eteri Tutberidze. „Je výjimečná svým šarmem, ale především systematickou prací, cílevědomostí, pílí a perfektní znalostí pravidel krasobruslení,“ chválí gruzínskou rodačku Tauchmanová. Tutberidze odešla po své kariéře ovlivněné zraněními ze Sovětského svazu do USA, kde se vdala, porodila dceru, aby se rozhodla vrátit zpět do vlasti. S otevřenou náručí vítána nebyla, postupně se ale vypracovala na momentálně nejlepší krasobruslařskou trenérku v zemi. „Podmínkám, které se dívkám u ní dostává, nelze konkurovat,“ přiznává Ševcovová.

Trusovová, která dva mladší bratry (9 a 3 roky), prokazovala mimořádný talent ještě před završením desátých narozenin, kdy zvládala dvojité skoky. V deseti přidala ještě jednu otočku, od sezony 2015/16 dokázala skočit kombinaci dvou trojitých skoků. Loni na podzim poprvé zkoušela ty čtverné, kterými před týdnem ohromila celý krasobruslařský svět. „Chci být výjimečná v tom, co dělám,“ pronesla dívenka, jejímž idolem je Jevgenije Medveděvová, mistryně světa a stříbrná z OH 2018. Na juniorské šampionátu ji Trusovová, která s sebou všude vozí čivaví slečnu Tinu, dokázala nejen Medveděvovou překonat. Jejích 92,35 bodů v technické známce za volnou jízdu na juniorském MS je nejvyšší v historii. Olympijská šampionka Alina Zagitovová předvedla v Koreji jízdu se známkou 81,62 bodů, Medveděvová dostala v technickém skóre 79,18 bodů. Eteri Tutberidze s olympijskou vítězkou z Pchjongčchangu Alinou Zagitovovou. Ruská třináctiletá krasobruslařka Alexandra Trusovová.

Je zároveň pravda, že malé, štíhlé dívky mají větší šance na čtverné skoky? Že pro ženy je to extrémní prvek, proto je tak výjimečný, Trusovová je teprve druhou ženou, která ho skočila.

Pro úspěšné provedení čtverného skoku je naprosto nezbytná extrémně rychlá rotace a způsob odrazu, který tuto rychlou rotaci vyvolá. Pro malé a štíhlé dívky je jednodušší takový odraz a pak i následnou rotaci provést. Výkon Alexandry Trusovové na juniorském mistrovství světa skutečně přepsal historii světového krasobruslení. Alexandra je druhou krasobruslařkou v historii, která při soutěži úspěšně předvedla čtverný salchow. Je ale především první ženou v historii světového krasobruslení, která při soutěži zdařile předvedla čtverný Toeloop a která ve volné jízdě skočila dva různé čtverné skoky.

Nabízí se otázka, může se jí to povést i v pozdějším věku?

Na odpověď na tuto otázku si skutečně musíme počkat. Vše záleží na tom, jak moc se změní její tělesné proporce v období dospívání, a na tom, jak dlouho její organismus vydrží tu ohromnou fyzickou a psychickou zátěž.

Dle ruských novinářů je ve skupině Eteri Tutberidze trenér vlastně úplně na všechno – na skoky, rotace, choreo, vystupování. Co se dostalo k vám a co si o tomto myslíte?

Taková „dělba“ práce je dnes už naprosto nezbytná a rozhodně ji schvaluji. Nejlepší světoví trenéři pracují v týmech, kde má každý člen týmu odpovědnost za určitou část přípravy krasobruslařů. Rozhodně není jednoduché takový tým vytvořit. Eteri Tutberidzeové se to podařilo, její tým odvádí skvělou práci.

Ve skupině Tutberidze, trénují v ní také obě aktuální medailistky z Koreje, zlatá Alina Zagitovová i stříbrná Jevgenije Medveděvová. Čím je tato čtyřiačtyřicetiletá žena s gruzínskými kořeny tak výjimečná? Na světové úrovni i vinou zranění nikdy nezávodila.

Je výjimečná svým šarmem, ale hlavně svou systematickou prací, cílevědomostí, pílí a perfektní znalostí pravidel krasobruslení. Systematickou práci, soustředěnost a odhodlanost vyžaduje i od svých svěřenců. Dokazuje, že úspěšná sportovní kariéra není automatickým předpokladem pro úspěšnou trenérskou práci. Eteri Tutberidze bruslila nejprve v tehdejším Sovětském svazu, závěrečnou fázi své aktivní bruslařské kariéry absolvovala ve Spojených státech. Tam se vdala, porodila dceru, začala tam trénovat. Pak se vrátila do Ruska, kde ji vůbec nevítali s otevřenou náručí. Rozhodla se, že všem dokáže, jak lze úspěšně zkombinovat ruský a americký způsob trenérské práce. Založila si vlastní krasobruslařskou školu, do které přijímala nejmenší zájemce o krasobruslení. Systematicky vedla talentované děti, které byly zároveň schopny samostatně pracovat a plnit úkoly, které jim zadala. Výsledky a úspěchy se začaly dostavovat, počet zájemců o trénování pod jejím vedením rostl, do Moskvy za ní začali přijíždět rodiče s dětmi z celého Ruska. Ne všichni zájemci byli přijati, ne všichni vybraní adepti mohli pokračovat po skončení zkušební doby, ne všichni vydrželi. I Alina Zagitovová málem po skončení zkušební doby skončila, už měla zabaleno, přišla se rozloučit, a dostala ještě jednu šanci za slib, že bude skutečně pilně trénovat a plnit samostatně úkoly, které jí budou zadány. A na milost vzali Tutberidze už dávno i představitelé ruského krasobruslení. Moc dobře ví, že jim vychovává vynikající reprezentanty.

Mezi dospělými ještě Trusovová v příštím roce závodit nemůže (nejdříve po 15. narozeninách). Je to dle vás dobře? A není třeba tlak, aby se věková hranice snižovala? Její výkon z juniorského MS by ji na OH stačil na čtvrté místo, v Soči dokonce na zlato!

Já začnu komentářem týkajícím se počtu bodů. To srovnání je pouze orientační a poněkud zavádějící, náplň juniorských programů je totiž odlišná od náplně programů předváděných na olympijských hrách. Třináctiletá Trusovová rozhodně nedosahuje (a ve svém věku ani vlastně nemůže dosahovat) úrovně medailistek ze zimních olympijských her v programových komponentech (mám na mysli především umělecké předvedení a interpretaci hudby, jejímu věku je přizpůsobená i choreografie). Famóznost jejího výkonu je však v tom, že ve volné jízdě bylo její technické skóre o jedenáct (!) bodů vyšší než skóre současné olympijské vítězky! A k tomu je ještě nutno dodat, že program olympijské vítězky obsahoval dvanáct prvků, juniorský program má těch prvků jedenáct.

Věra Tauchmanová, předsedkyně Českého krasobruslařského svazu a mezinárodní rozhodčí.

Trusovová skutečně nebude moci mezi dospělými soutěžit ještě ani příští sezónu. Momentálně ale není vyvíjen žádný tlak na snižování věkové hranice, od které se mohou krasobruslaři zúčastňovat šampionátů dospělých. Myslím, že to je dobře. Milovníci krasobruslení tak nepřijdou o vyzrálé sportovní a umělecké výkony skutečně dospělých krasobruslařů. A sedmnáctiletá děvčata (a to nemluvím o slečnách, které již svým věkem nepatří ani do skupiny náctiletých) se na mistrovství světa nebudou cítit stará a frustrovaná z toho, že je porazí drobounká šikovná třináctiletá holčička, pro kterou jsou ty nejtěžší skokové prvky prostě mnohem jednodušší.



Ptám se i pro to, že muži jsou stále štíhlejší a lépe skokansky disponovaní, nyní šokovaly Trusovová a Kostornajová, vítězce z Koreje Zagitovové je patnáct. Jde o trend? Mladí, co nejmenší, nejštíhlejší, aby mohli skákat co nejtěžší kombinace a skoky.

Při současných pravidlech krasobruslení to skutečně trend je. Technická část bodového skóre (body za předvedení technických elementů) je založena na zcela jasných pravidlech té nejzákladnější matematiky. Hodnota čtverných skoků a skokových kombinací obsahujících čtverné a nejtěžší trojité skoky je vysoká, je třeba hledat bruslaře, kteří jsou svým somatotypem předurčení k tomu, aby dané skokové prvky zvládli, a které žene vpřed touha porazit starší soupeře.

A vy osobně s tím souhlasíte? Líbí se vám takové krasobruslení?

Na tuto otázku je dost těžké odpovědět. V případě těch nejlepších ruských krasobruslařek z týmu Eteri Tutberidze se mi takové krasobruslení líbí, a to právě proto, že jejich programy jsou zdařilé i po choreografické stránce. Tyto krasobruslařky navíc perfektně předvádí i nejnáročnější piruety, krokové a choreografické sekvence. Pokud by se však programy změnily na pouhé předvádění jednoho náročného skokového prvku za druhým, pak by se mi takové krasobruslení rozhodně nelíbilo.