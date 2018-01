Mladá a krásna lamačka kostí: MMA ji nikdy nelákalo, dostane šanci ho ovládnout

PRAHA Dvě zásadní události řešila UFC (nejprestižnější liga smíšených bojových umění) ve své ženské divizi v posledních dnech. První byl duel Brazilky Cris „Cyborg“ Justinové s Američankou Holly Holmovou (a budoucnost obou) a pak také vstup talentované Mackenzie Dernové do této ligy.

Ještě loni se stihla Mackenzie Dernová stát světovou šampionkou v Jiu-Jitsu ve své váze do 59 kg a brát bronz v absolutní kategorii. V té době ale už za sebou měla premiéru v oktagonu, kde nabrala její kariéra rychlý spád.

„Nikdy jsem MMA dělat nechtěla,“ přiznala před pár týdny v radiovém rozhovoru čtyřiadvacetiletá zápasnice s okouzlujícím úsměvem. „Miluji, když se mohu zlepšovat, učit nové věci, což mi ale v jiu-jitsu (BJJ – brazilské jiu-jitsu, které je zaměřené především na chvaty a techniky jako páky, lámaní atd.) chybělo. Ne, že bych se už nevyvíjela, ale šlo to pomalu,“ vysvětlila, proč si zašla vyzkoušet také MMA.

A proč dle všeho u tohoto sportu v dalších měsících zůstane.



Jistě, kde kdo si může říct, že u takto mladé dívky může jít o nabubřelá slova. Jenže Dernová je tak trochu přírodní úkaz BJJ. A hodně tomu pomáhají také geny.

Jejím otcem je totiž Brazilec Wellington „Megaton“ Dias, jeden z nejúspěšnějších mužů tohoto sportu historie. Padesátiletý rodák z Ria žijící v Phoenixu, kde se také jeho dcera narodila, vtáhl do BJJ jak manželku Lucianu, tak právě Mackenzie.

Ta se začala válet na žíněnce už ve třech letech, tři měsíce před 20. narozeninami pak získala svůj první černý pás. Coby jediná žena se stala mistryní světa v grapplingu a držitelkou nejvyššího pásu v BJJ. Zápasení v kleci si pak vyzkoušela coby jednička ženského žebříčku bez ohledu na váhu (loni klesla na šesté místo).



Slovům o její nové motivaci se tak nelze divit. „Prostě jsem si řekla, jsem mladá, co mohu dělat dál? Dobře, zkusím potrénovat MMA, abych pomohla svému jiu-jitsu, až se mi to zalíbilo. A hlavně ze všech stran jsem slyšela, že bych měla u MMA zůstat,“ vrací se mladá zápasnice, která dokáže upoutat nejen svým úsměvem, k začátkům v oktagonu.



„Jasně, že se mi nelíbí, když inkasuji údery do tváře. Pořád to nemám ráda. Ale stejně tak se mi ale líbí, když dokážu někoho dostat na zem a tam předvést, co umím. Všichni v kempu ví, co umím, ale mě to stejně pokaždé vyjde,“ dodává rozpustile bojovnice, která vyhrála všech svých pět dosavadních duelů.

Všechny s přehledem, byť dvakrát až na body. A po prvním souboji v Invicta FC – nejprestižnější ženské MMA soutěži –, kde si poradila ve třetím kole na armbar (patnáct vteřin před koncem duelu) s Brazilkou Kaline Medeirosovou, míří už nyní do UFC.

Její umění a křivky si budou moct užívat fanoušci 3. března na UFC 222, kde se Dernové v nejnižší váhové kategorii postaví třicetiletá krajanka Ashley Yoderová. „Už se nemohu dočkat. Miluji tenhle sportu, miluji svoji cestu. Komunita MMA je jiná než ta v jiu-jitsu. Ještě si zvykám, ale baví mě to,“ těší se Dernová na debut na největší scéně smíšeného bojového umění.



A UFC se těší na ní. Nutně totiž podobnou hvězdu potřebuje. Mladou, krásnou, talentovanou.

Ženskou MMA sice před téměř pěti lety nastartovala jistá Ronda Rouseyová, jenže od jejího pádu s krajankou Holly Holmovou hledá ženská divize UFC marně svoji hvězdu, která nabízí především pozitivní a krásný příběh.

Miesha Tateová skončila, již zmíněné Holmové je šestatřicet let, navíc naposledy prohrála s Brazilkou Cris „Cyborg“ Justinovou. Ta by sice tento profil mohla splňovat, pokud by ale za sebou neměla několik dopingových prohřešků a také pokud by nebudila kontroverzní ohlasy kvůli svému vzhledu. Navíc i „Cyborg“ už je dvaatřicet let.

A i její plánovaný další duel s Australankou Megan Andersonovou – šampionkou Invicty – nebudí příliš nadšení, jelikož pro mnohé nemá zápasnice od protinožců dostatečné zkušenosti na to, aby zastavila rozjetý a našlapaný brazilský rychlík (naposledy se o tomto duelu mířeného na UFC 219 negativně vyjádřila právě Tateová).

Mackenzie Dernová tak vstupuje pod křídla Dana Whita v pravou chvíli. Ukáže prezident UFC opětovně svůj cit pro výběr talentů?

To se ukáže už za dva měsíce. „Jsem připravená na tuto novou výzvu. A víte, co je na tom vše nejlepší? Že jsem stále dost mladá na to, že pokud by to přece jen nakonec v UFC nešlo, vždy se mohu vrátit tam, odkud jsem přišla,“ dodala Dernová.