Mistrovství světa je zase blíž. Basketbalisté v Pardubicích udolali Rusko 80:78

PARDUBICE Čeští basketbalisté v kvalifikaci o mistrovství světa zvítězili nad Ruskem 80:78 a znovu se přiblížili historickému postupu na šampionát. Ve skupině K se bodově dotáhli na vedoucí Francii, která senzačně prohrála 68:74 v Bulharsku.

Češi svedli s výběrem basketbalové velmoci vyrovnanou bitvu a po celé utkání se s ním střídali ve vedení. Rozhodující koš dal šest sekund před koncem Tomáš Satoranský. Se 16 body byl druhým nejlepším střelcem týmu po Jaromíru Bohačíkovi, autorovi 19 bodů.

Kvalifikace mistrovství světa basketbalistů: Skupina K: ČR - Rusko 80:78 (27:24, 37:39, 56:58) Nejvíce bodů: J. Bohačík 19, Satoranský 16, Schilb 13, Balvín 10, Veselý 9 - Chvostov 18, Šved 16, Kulagin 11, Klimenko 9. Fauly: 19:21. Trestné hody: 14/11 - 15/12. Trojky: 9:8. Doskoky: 44:21. Diváci: 8438. Bulharsko - Francie 74:68 (45:44), Finsko - Bosna a Hercegovina 85:81 (43:34). Tabulka:

1. Francie 7 6 1 547:451 13

2. ČR 7 6 1 544:503 13

3. Finsko 7 4 3 538:530 11

4. Rusko 7 3 4 536:508 10

5. Bulharsko 7 3 4 540:544 10

6. Bosna 7 2 5 481:566 9

„Je to skvělý den pro basketbal v Česku. Pro nás Izraelce i Čechy je výhra nad Ruskem vždy speciální,“ prohlásil trenér Ginzburg. „Už jsem v Česku dlouho, s Nymburkem jsem porazil CSKA Moskva, ale tohle je jeden z nejlepších zápasů, možná nejlepší, co jsem tu zažil. Jsem přesvědčený, že i hráči jako Tomáš Satoranský, který hraje v NBA, bude na tento zápas navždy vzpomínat. Ukázali jsme, že když budeme mít kompletní tým a budeme mít měsíc na společnou přípravu, můžeme být opravdu skvělý tým,“ dodal.

Češi nastoupili v nejsilnější sestavě, což ve spojení s atraktivním soupeřem a důležitostí zápasu přilákalo do pardubické arény rekordní návštěvu 8438 diváků. Dosavadním maximem na zápase české basketbalové reprezentace bylo 6486 fanoušků na duelu s Polskem v srpnu 2005 v pražské O2 areně.

„Atmosféra byla úžasná, lidi byli slyšet a velká zásluha patří jim, že nás namotivovali. Úžasný zážitek,“ pochvaloval si Bohačík. „Diváci byli skvělí, v Česku jsem před lepší atmosférou nehrál. Bylo to pro nás speciální,“ dodal Satoranský.

Češi od začátku potvrzovali dobrou formu a předváděli hezké akce pro fanoušky. Satoranský zasmečoval po náhozu, Veselý po doskoku a předtím efektně zblokoval soupeře. Když si základní pětka šla odpočinout, štafetu převzali zejména Schilb s Balvínem.

Rusové ale předváděli konstantní výkon bez výraznějších chyb a nedovolili domácím výrazněji odskočit. A to zejména zásluhou výborného střelce Šveda a celkově přesného zakončení z dálky, čímž soupeř kompenzoval českou převahu pod košem.

Postupně se Rusové ujali vedení, poté co využili několik českých chyb. Po 25 minutách vedli dokonce o devět bodů po dvou trojkách Chvostova, ale pak pomohla zaplněná pardubická hala a Bohačík s Pumprlou trojkami nastartovali šňůru 11:0. Bohačík se vůbec chytil a ve třetí čtvrtině dal osm bodů.

Tomáš Satoranský vstřelil rozhodující koš.

Kluci pracovali dost na mě, já si střel sám moc neudělám. Je to spíše vizitka týmovosti a toho, že nám funguje souhra,“ řekl skromně Bohačík. „Bočimu říkáme od začátku, ať to pálí zvenku, že může mít 20 bodů jen z toho. Dnes to ukázal. Dával těžké střely. Je to neskutečný hráč a má před sebou velkou budoucnost,“ ocenil spoluhráče Jan Veselý.

Střeleckou pohodu si Bohačík přenesl i do poslední části a po jeho dvou koších po sobě burcovali hráči publikum k ještě bouřlivější atmosféře. Veselý k tomu přispěl parádní smečí, ale Rusové se nenechali zlomit a drželi zápas vyrovnaný až do úplného závěru.

Oba celky se střídaly v nejtěsnějším vedení. Dvě minuty před koncem měli Češi díky skvělému doskoku tři útoky po sobě a šanci navýšit dvoubodový náskok, ale to se nepovedlo, naopak Rusové srovnali šestkami Šveda. Schilb šestkami vrátil vedení, ale Kulagin nájezdem 26 sekund před koncem opět srovnal.

Rozhodující akci obstaral Satoranský, který šel do nájezdu a střelou po odrazu z jedné nohy rozhodl zápas. „V přípravě se mi sice tahle akce nedařila, i dnes jsem z ní nedával, ale mám v téhle střele opravdu sebevědomí a věděl jsem, že je to akce, kterou mohu využít,“ řekl Satoranský.

Rusko ještě mělo pět sekund, ale Šved těžkou trojku neproměnil.

Český výběr v pátek odcestuje do Bosny, a pokud tam v neděli proti poslednímu týmu tabulky uspěje, už by o postup na šampionát neměl přijít.