Mistrovství ČR bude bez českých jedniček. Sluková má zraněné rameno

PRAHA Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková kvůli zraněnému ramenu druhé jmenované vynechají mistrovství republiky, které se uskuteční na přelomu srpna a září ve Slavkově u Brna. Na podzim hodlají naskočit do turnajů Světového okruhu, kterými začne boj o postup na olympijské hry 2020 v Tokiu.

Sluková s bolavým ramenem hrála od červencového mistrovství Evropy, na kterém s Hermannovou vybojovaly bronz. Zdravotní problémy nejlepšímu českému páru nezabránily v cestě za úspěchy, vyhrál pak major ve Vídni a minulý týden získal stříbro ve finále Světového okruhu v Hamburku.



Teď si ale hráčky raději odpočinou, vedle národního šampionátu vynechají i exhibiční turnaje v USA, kam byly pozvané. „Priorita je kvalifikační cyklus. V říjnu bude turnaj v Číně a v Americe, které už se budou počítat do té kvalifikace,“ řekla na dnešní tiskové konferenci Sluková.

Do konce týdne by se měla dozvědět podrobnou příčinu bolestí ramena. Měly by stačit klid a rehabilitace. „Myslím, že to není v takovém stavu, aby to bylo nutné operovat,“ doplnila dvojnásobná olympionička.

Trenér Simon Nausch si paradoxně pochvaloval, že mu zdravotní handicap jeho manželky a svěřenkyně ulehčil práci. Sluková totiž bývá na kurtu perfekcionistka. „Bylo jednodušší jí říkat, že nemusí hrát dokonale, ať to zkusí, jak může,“ řekl kouč. A když za ním Sluková chodila, že nemůže podávat ani útočit, ukázal jí statistiky, které jí tento pocit vyvrátily.

Prospělo to také Hermannové, pro kterou bylo snazší v některých chvílích převzít na kurtu dominantní roli. „Maki tohle v opačném stavu, kdy hrajeme bez zranění, dělá běžně. Já sama jsem chtěla se dostat častěji do situací, kdy bych Maki ulevila. Dokázat si, že i já umím v nějaký důležitý moment vzít něco na sebe. Bylo pro Simona snazší mi říct, že mi nic jiného nezbývá, a ono se to povedlo. Doufám, že by se to mohlo ustálit natolik, že k tomu nebude potřeba zranění,“ vykládala sedmadvacetiletá blokařka.

Líbilo se jí, jak společně se Slukovou bojovaly za každého stavu. „Měly jsme takovou chuť a energii, že jsme několikrát dokázaly to skóre otočit,“ pochvalovala si. „Myslím, že v tomhle jsme hodně otravné,“ doplnila ji Sluková.

Nausch v nich vždy viděl přirozené bojovnice, jen se dříve na kurtu příliš vztekaly. V zimě obě sepsaly, jaké hráčky a jaký tým chtějí být. „Houževnatost a bojovnost jsme si Bára i já nezávisle na sobě napsaly. Simon s námi pracoval, abychom dostály hodnotám, jaké jsme si napsaly. Za to bych mu chtěla dát obrovský kredit. Šlape nám každý den po krku na tréninku a nutí nás vystupovat z komfortní zóny. Je to něco, jak chceme hrát do budoucna, je to naše síla,“ řekla Sluková.

Podzimní turnaje, které se už počítají do olympijské kvalifikace, budou novým začátkem. Sezona ozdobená triumfy v Ostravě a ve Vídni a dalšími medailemi na ME a v Hamburku je minulostí. „Věřím, že holky udrží ten standard,“ řekl Nausch. I když jeho svěřenkyně byly týden světovými jedničkami a aktuálně jsou druhým párem světa, pořád vidí prostor k růstu. „Všichni tři jsme se shodli, že je to skvělý rok, ale v každém elementu je něco, co se dá zlepšit. Co dělat v určité situaci, technika bloku, servis, obrana. Nemyslím si, že to bylo maximum, co mohou hrát.“

Vrcholem příští sezony bude mistrovství světa v Hamburku. Pro olympijskou kvalifikaci budou důležité i výsledky na pětihvězdičkových a čtyřhvězdičkových turnajích Světového okruhu.