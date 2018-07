Mistr světa bere sebou do lodi bratra. Chci udělat výsledek i s ním, říká Fuksa

PRAHA Je to skoro rok, co jeden z nejlepších rychlostních kanoistů současnosti Martin Fuksa poprvé na mezinárodní úrovni zasednul do lodi se svým bratrem Petrem.

Na světovém poháru v portugalském Montemor-o-Velho tenkrát obsadili páté místo. V „domácích“ Račicích teď zabojují o možnost postavit se konkurenci na mistrovství světa právě tam, kde spolu jeli poprvé, na kanále v Portugalsku.



Klan Fuksových každým rokem sílí. Průkopník rodinného sportu dědeček Josef a dvojnásobný mistr světa Petr Fuksa starší vychovali jednu z největších hvězd současné rychlostní kanoistiky.

Dvojnásobný mistr světa, několikanásobný evropský šampion a olympijský reprezentant Martin je už ve svých pětadvaceti letech protřelým závodníkem. Po jeho boku se ale v posledních letech na mezinárodní scénu dere další Fuksa.

„Každý z nás pádluje v singlu na druhou stranu, takže se to sešlo perfektně. Brácha je mladší, takže jsme si na první společný závody museli počkat. Loni jsme se nominovali na svěťák a letos to chceme posunout zase dál, na mistrovství světa,“ popisuje začátky spolupráce Martin Fuksa.

O pět let mladší Petr sbírá zkušenosti hlavně v deblu a na čtyřkanoi. Už v loňském roce ale oba bratři udělali první krok ke společnému snu. Při premiéře na světové scéně v Portugalsku skončili pátí.

Teď se pokusí ještě víc přiblížit snu o medaili z velké akce. O víkendu 20. – 22. července se v rámci mistrovství ČR pokusí nejen zabojovat o vlastní tituly, ale společně si vybojovat možnost zúčastnit se světového šampionátu.

„Vůbec poprvé pojedu na Mistrovství ČR všechny kanoistické disciplíny, co program umožňuje. A na rovinu říkám, že ze 7 závodů chci 7 zlatých. V Česku už nám to společně cinklo a oba uděláme všechno pro to, aby se to povedlo i na mezinárodních závodech. A ne jednou!“ netají se vysokými ambicemi Fuksa.

„Jezdí se mi s Martinem výborně. Když víte, že lepšího parťáka do lodi nenajdete nikde na světě, je to skvělý pocit a dodává to sebevědomí,“ doplňuje staršího bratra Petr Fuksa.

Kanál v Račicích oba velice dobře znají. Každoročně se právě tam vrací na republikové mistrovství, loni zde Martin vybojoval titul světového šampiona a Petr se poprvé předvedl na špičkové seniorské akci.

„Domácí atmosféra mě žene už roky. Mám naprosto čistou hlavu na trénink i na závody. Dovolím si tvrdit, že mám to nejlepší zázemí v celý český, možná i světový kanoistice. Jsem celému svému rodinnému týmu za tohle vděčný. Patří jim obrovský dík,“ těší se na atmosféru starší ze sourozenců.

U příležitosti kvalifikace do bojů o světový trůn vznikla i jedinečná série fotografií. „Těšil jsem se na to, až přijde čas, a užijeme si společný focení i s bráchou, ale i s dědou a taťkou. Jsou to naši trenéři, a taky se na nějaký fotce ukážou. Navíc vyšlo skvěle počasí,“ potěšilo Martina.

A jestliže z toho při premiéře bylo páté místo, dost možná si oba bratři pověsí na konci srpna na krk i medaili.