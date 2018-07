Milionové rozhodování. Proč se LeBron James pokusí zvednout Los Angeles?

LOS ANGELES Nejlepší basketbalista současnosti znovu zahýbal přestupovým trhem v NBA. Že bude LeBron James od nové sezony působit v Los Angeles Lakers, je už pár dní známo. Redaktor Lee Jenkins z webu Sports Illustrated, který má s LeBronem velmi dobrý vztah, však do detailu zmapoval rozhodovací proces jednoho z nejznámějších sportovců na světě.

Druhá polovina června 2018 byla pro LeBrona Jamese velmi nepříjemným obdobím. Pár dní poté, co prohrál už své šesté finále NBA jen vstřebával obrovské zklamání. Skoro týden pak strávil zavřený sám doma. Nebyla s ním manželka ani děti, které hrály basketbalový turnaj, jen soukromý kuchař, jenž se o Jamese staral. Jeho zklamání bylo ale tak velké, že prý týden skoro nepromluvil.



Když největší zklamání pominulo, musel LeBron začít myslet na budoucnost. Ke konci června svolal doma tři schůzky se svým týmem, aby se poradili, jak postupovat.

Téma bylo jasné: jak co nejvíc vyhovět rodině a zároveň bojovat s rivalem Golden State Warriors.

Debaty se točily kolem čtveřice týmů: Houstonu, Philadelphie, Clevelandu a Lakers. Než vyrazil LeBron na rodinnou dovolenou do Anguilly, zadal svému agentovi Richi Paulovi, aby co nejvíce prozkoumal zvolené kandidáty.

Při svých velkých rozhodnutích o změnách týmů v letech 2010 a 2014 to Jamesovi trvalo téměř čtrnáct dní, než oznámil svou budoucnost veřejnosti, tentokrát však zdroje jemu blízké tvrdily, že vše bude jasné rychle. Z dovolené přiletěl v sobotu soukromým tryskáčem přímo do L.A., kde se domluvil s Paulem na komunikaci s Cavaliers, Sixers a Lakers.

Rockets nedokázali vytvořit dostatek prostoru pod platovým stropem a byli ze hry. V tu chvíli už však byl zřejmě rozhodnutý. Ještě odpoledne telefonoval s legendou Lakers Kobem Bryantem a pozval do svého domu v losangeleské čtvrti Brentwood prezidenta klubu Magica Johnsona. Ten dorazil ještě v sobotu večer.

Setkání s Magicem

Magic měl chvíli strach, že James požaduje po Lakers, aby získali do svého středu co nejrychleji další hvězdu, ať už Paula George, Kawhiho Leonarda nebo DeMarcuse Cousinse. On nic z toho v tu chvíli slíbit nemohl. James ho rychle ujistil, že nemá problém stát se prvním hráčem, který nastartuje restart slavného klubu. Chce vytvořit tým, který může konkurovat několik let a věřil, že Lakers mají všechny nutné prostředky.

LeBron James hovoří na tiskové konferenci po prvním finále NBA.

V Clevelandu byl hlavní osobností majitel klubu Dan Gilbert, v Miami prezident Pat Riley. S ani jedním z nich neměl nikdy James tolik společného, jako má už teď s Magicem Johnsonem. Pokud porovnáváme osobnost, styl basketbalu, charitativní zapojení v komunitě i ambice ve světě byznysu, není v okolí NBA Jamesovi nikdo tak podobný jako Magic. A oba to o sobě navzájem ví.

Luxusní snídaně a rychlý telefonát

Druhý den ráno si LeBron vyrazil s manželkou na snídani do luxusní restaurace kousek od jejich domu v L.A. U stolu se jim během jídla zastavilo několik lidí, aby se ho zeptali na budoucnost včetně Marie Shriverové, manželky bývalého guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggra nebo Gavina Newsoma, demokratického kandidáta na guvernéra.

Všichni doufali, že podepíše s Lakers, LeBron však nic neprozradil. Už jen zájem slavných osobností na něj ale udělal dojem. V koutku duše si vždycky přál být součástí klubu se slavnou historií, vyrůstal jako fanoušek fotbalového týmu Dallas Cowboys a baseballových New York Yankees.

Ve slavné historii i počtu fanoušků Lakers výrazně předčí Philadelphii nebo Houston, rovnat se jim může maximálně Boston Celtics.

LeBron James.

V neděli odpoledne byl James zpět na letišti u svého tryskáče. Vyrážel se svou ženou na téměř měsíční dovolenou do Evropy. Jeho tým zatím neznal konečné rozhodnutí, ani přesně nevěděl, kdy dojde k jeho oznámení. Měli jen připravenou tiskovou zprávu a čekali na doplnění toho šťasného. Než LeBron nastoupil do letadla, zvedl telefon a spojil se se svým agentem. „Zavolej Lakers,“ řekl a položil telefon. Bylo rozhodnuto.

Stejně jako legendy?

Rozhodnutí připojit se k týmu šestnáctinásobných šampionů NBA se dá porovnávat s historickými paralelami. V roce 1968 dorazil do města andělů z Philadelphie pivot Wilt Chamberlain. O sedm let později Kareem Abdul-Jabbar z Milwaukee. Před dvaadvaceti lety Lakers slavně podepsali smlouvu se Shaquillem O’Nealem, jenž přicházel z Orlanda.

Pro Jamese jde o podobně zásadní krok.

Pokud uspěje, připojí se k výše zmíněným klubovým legendám a možná také dostane sochu před vchodem do haly Staples Center.

Pokud neuspěje, může se všechno hodně zvrtnout. Dají se čekat kritické Tweety od Kobeho Bryanta, televizní vystoupení LaVara Balla nebo rapové písně jeho syna Lonza. V Clevelandu byl od zisku titulu nesmrtelný, v Los Angeles ho čeká podobné mediální šílenství, jako před lety v Miami, zřejmě ještě větší.

LeBron je i v třiatřiceti letech nejlepším hráčem NBA, proto je normální, že je na něj vytvářen enormní tlak. Někdy v příštích letech ho z této výsadní pozice někdo sesadí a on bude potřebovat pomoc. Kde jinde by však měl k sobě shánět hráče než v Los Angeles, vyhlášeném letním sídle hráčů NBA.

LeBron James hraje zády ke koši proti Jaysonu Tatumovi při sedmém utkání finále Východní konference.

Když vypukl shon kolem nové posily Lakers, byl už James s vypnutým mobilem někde nad Atlantikem. Neočekávejte od něj žádné rozhovory, prohlášení, videa ani komentáře téměř měsíc. První oficiální tiskovka je naplánována až na 30. července při příležitosti otevření základní školy v Akronu.

Ani Lakers nechystají představovací tiskovou konferenci. Není důvod. LeBron není blíže zisku titulu, než byl před měsícem v Clevelandu, možná je od něj kvůli přesunu do západní konference spíš dál. Chystá se však vzkřísit slavný klub a jít ve stopách legend.