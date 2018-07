Mikelovi opět unesli otce. Kdyby něco během MS ve fotbale řekl, zabili by ho

LONDÝN V nepříjemném rozpoložení vstupoval do závěrečného duelu základních skupin světového šampionátu ve fotbale kapitán nigerijské reprezentace John Obi Mikel. Jen pár hodin před soubojem s Argentinou (1:2) se dozvěděl, že byl unesen jeho otec. Pokud by něco řekl, únosci by jej zabili.

Když cestoval v týmovém autobuse na duel s Argentinou, zavolal mu rodinný známý. To, co se jednatřicetiletý záložník John Obi Mikel dozvěděl, nebylo nic příjemného.

Když cestoval na pohřeb kamaráda na jihovýchodu Nigérie, byl unesen jeho otec. Reprezentační kapitán si musel nechat informaci sám pro sebe a zaplatit výkupné, jinak by byl jeho Mikel starší zastřelen.

„Hrál jsem zápas, když byl můj otec v rukách banditů. Musel jsem v sobě potlačit své osobní pocity, protože jsme hráli pro 180 milionů krajanů klíčový duel skupiny. Nikdo z výpravy o tom nevěděl, jen pár mých nejbližších,“ rozvyprávěl se Mikel v úterý o případu britskému Guardianu.

Nigerijský kapitán na MS John Obi Mikel.

„Když jsem na určené číslo zavolal, bylo mi řečeno, že tátu zastřelí, pokud to někomu řeknu,“ pokračoval Mikel, kterému otce už unesli jednou. V roce 2011, když působil v dresu londýnské Chelsea, ze které loni odešel do čínské ligy.



„Můj otec byl v pondělí naštěstí živý propuštěn, byť musel být odvezený do nemocnice, jelikož byl během toho týdne únosci mučen. Děkuji nigerijské policii za záchranou akci a také rodině a přátelům za podporu. Doufám, že bude nakonec táta úplně v pořádku,“ dodal muž, který odehrál za národní celek 85 zápasů a vstřelil šest branek.