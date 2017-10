Metoo zasáhlo také do sportu. Krásnou gymnastku zneužíval lékař od třinácti let

PRAHA Sexuální skandál Hollywoodu týkající se amerického producenta Harveyho Weinsteina překročil hranice filmových studií. Pod hastagem #MeToo (Já také) se na sociálních sítích svěřují obtěžované ženy z celého světa. Ve středu nad ránem se k nim přidala také slavná americká gymnastka McKayla Maroneyová.

V listopadu 2012 pózovala tehdy šestnáctiletá Maroneyová s nyní již bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou v Bílém domě, vystřihli si i společnou fotku.

Maroneyová dostala od hlavy státu pozvání spolu s dalšími olympijskými medailisty z Londýna. 160 centimetrů vysoká gymnastka vybojovala v britské metropoli zlato v týmové soutěži a stříbro v přeskoku.

O pět let později se připojila k ženám, které se na sociálních sítích přiznaly pod hastagem #Metoo k tomu, že byly sexuálně obtěžovány.



„Všechna slova poslední dní jsou pro mě tak inspirující,“ začíná svůj dlouhý dopis na svém twitterovém účtu nyní jednadvacetiletá žena, která ukončila kvůli zdravotním problémům kariéru v únoru roku 2016.

McKaya Maroneyová.

„Měla jsem sen, chtěl jsem se dostat na olympiádu, ale to, co jsem musela pro tento sen podstoupit bylo zbytečné a nechutné,“ svěřila se Maroneyová, která podlehla gymnastice coby devítiletá dívenka při sledování her v Aténách 2004.



Ve třinácti letech se dostala do americké reprezentace a v tu chvíli se začaly prolínat úspěchy ve světlech ramp s ponižováním v jejich stínu. Z toho obvinila dnes již bývalého lékaře americké gymnastické reprezentace Larryho Nassara.

„Kdykoliv tento člověk našel příležitost, tak ji využil. Stalo se tak v Londýně před zlatou týmovou soutěží i před mým stříbrným vystoupením mezi jednotlivci,“ pokračovala ve svém vyprávěním s tím, že nejhorší chvíle zažívala už o rok dříve před a během mistrovství světa v Japonsku.



„Dal mi do pití prášek na spaní a já se probudila až v jeho hotelovém pokoji. Byla to nejhorší noc mého života, myslela jsem, že umřu,“ zní v prohlášení rodačky z Long Beach. Ta dodala, že ji Nassar obtěžoval až do konce její profesionální kariéry.



Jak se už loni ukázalo, Maroneyová nebyla jediná oběť tohoto lékaře. Ze sexuálního obtěžování muže, se kterým momentálně probíhá soudní řízení ve státě Michigan, obvinilo v deníku Indianapolis Star více jak 125 žen a dívek (zda Nassara zažalovala také Maroneyová, není jasné).



Nyní se k nim – veřejně – přidala i slavná gymnastka. Důvod? „Nezapomeňte, že nikdy není příliš pozdě promluvit,“ zní na závěr jejího dopisu.

Vedle Nassara má problémy také bývalý prezident a výkonný ředitel americké gymnastiky, který na svoji funkci rezignoval letos v březnu, protože měl o chování Nassara vědět a krýt ho. Obvinění se mu zatím nepovedla prokázat mimo jiné také proto, že proti němu nakonec na vyzvání svazu přímé obvinění nevznesl.



Změní se to po veřejném přiznání Maroneyové?