Městská derby: rivalita mnohdy až za hrob. Jak dopadne bitva o Manchester?

PRAHA Zítra se fanoušci anglického fotbalu dočkají jednoho z velkých šlágrů podzimu. Na stadionu Manchesteru United se představí konkurenční City a kromě dlouholeté rivality půjde i o bitvu prvních dvou týmů Premier League. Která další vypjatá derby fotbalový svět nabízí?

V týdnu se sice hrála milionářská Liga mistrů, na Britských ostrovech se ale celý týden řeší jiný fotbalový šlágr. V neděli si to na Old Trafford rozdají Manchester United a Manchester City.

Druhý tým Premier League, manchesterský United, bude hostit lídra ze City, na kterého ztrácí osm bodů, a za žádných okolností ho nesmí pustit do trháku. Stejně jako v české soutěži Plzeň totiž Citizens na domácí ligové scéně v dosud odehraných patnácti kolech ještě neprohráli.

Svěřenci Pepa Guardioly nezvládli na podzim jediné utkání. To poslední. Ve středu v závěrečném duelu základních skupin Ligy mistrů nestačili na doněcký Šachtar. Že ale španělský stratég, který pomalu buduje z ostrovního celku stejné monstrum, jako se mu to povedlo v Barceloně a poté v Bayernu Mnichov, šetřil své hvězdy na neděli, není třeba dodávat...

Ostatně i jeho velký manažerský rival na lavičce United, Portugalec José Mourinho, jej v týdnu obvinil, že o zranění středopolaře Davida Silvy cíleně lhal, aby jej nemusel nasazovat na evropské scéně a mohl ho vypustit v plné síle v neděli od 17.30 hodin v „Divadle snů“.

Aktuální důkazy o tom, že zápasy klubů z jednoho města jsou výjimečné, by zabraly daleko více než prostor vymezený pro tento článek, který věnujeme všem velkým a slavným fotbalovým derby.

Bitva o Manchester

Byť na Britských ostrovech dlouhodobě více čeří vodu souboje Manchesteru United a Liverpoolu, dvou nejúspěšnějších celků z měst, která pojí či naopak rozděluje společná obchodní historie dvou strategicky důležitých průmyslových center Velké Británie, manchesterské derby napíše v neděli už 175. díl soupeření, které začalo již v roce 1881.

Úspěšnější jsou v něm dlouhodobě „rudí ďáblové“, kteří nad modrou částí města vedou v počtu titulů, triumfů na evropské scéně i ve vzájemných soubojích. Ze 174 dosud odehraných jich ovládli 72, padesátkrát se radovali aktuální lídři Premier League.

Na druhou stranu, od roku 2011 vyhráli United doma nad městským rivalem pouze jednou – z těchto šesti soubojů mají hrozivou gólovou bilanci 7:15.

Glasgow: když jde i o víru

Rivalita až za hrob se zrodila také na Britských ostrovech, ovšem ve Skotsku. Odkdy přesně se datuje soupeření Glasgow Rangers a Celtiku Glasgow, se neví, dle všeho od 90. let 19. století. Proč, o tom není pochyb. Zatímco fanoušci Rangers jsou protestanti, Celtic založili irští přistěhovalci hlásící se ke katolické víře.

V Česku to není tak úplně pochopitelné, ve Skotsku šlo dlouho téměř o otázku života a smrti. „Když jsem vyrůstal, byl jsem v katolické škole, ve které nebyl ani jeden fanoušek Rangers. Teď už je to trochu jiné, můj syn chodí do katolické školy, kde je tak pět procent těch, kteří přejí rivalovi,“ řekl NY Times k soupeření přezdívanému „Old Firm“ Neil McGarvey, podporující Celtic.

Nedávno byla prolomena bariéra přestupů mezi oběma týmy. Až do roku 1989 nepodepsali Rangers, kteří byli v roce 2012 kvůli obřím dluhům (134 milionů liber) přeřazeni do čtvrté skotské ligy, žádného hráče s katolickou vírou.

Glasgowské derby se hrálo dosud celkem 409krát a stejně jako v počtu titulů (54 ku 48 – celkem měla skotská Premier League 121 ročníků) mají navrch Rangers. Ti zvítězili ve 159 případech, jejich rival 152krát. Zajímavostí pak je skutečnost, že na stadionu při jejich soupeření nenajdete skotskou vlajku. „The Gers“ ctí vlajku Velké Británie, „The Celts“ pak irskou.

Dortmund vs. Schalke 04

Není to tak dávno, co si fanoušci na starém kontinentu užívali jiné derby. Borussia Dortmund v něm hostila Schalke 04 a na konci listopadu vedla v 25. minutě doma 4:0. Nakonec ale skončil souboj remízou 4:4. Nejde sice o střet celků z jednoho města, přesto se mu říká vestfálské derby.

Týmy z Dortmundu a Gelsenkirchenu totiž dělí zhruba 36 kilometrů a pojí je společná historie dvou důležitých průmyslových center Německa.

Milánský souboj rozdělených

Souboje známé na Apeninském poloostrově pod názvem „Derby della Madonnina“ se hrají v Itálii od roku 1908, tedy od doby, kdy se původní milánský celek rozdělil na dva odštěpením Interu od pozdějšího AC. Důvod rozdělení?

Lze ho najít i v názvu modročerných – Internazionale. Část hráčů chtěla přivést do klubu zahraniční hráče, s tím ale nesouhlasili jejich odpůrci.

Přestože jde o rivalské celky, když před více než devadesáti lety postavili majitelé AC díky financím od Pirelli stadion San Siro, stal se o dvacet let později útočištěm také pro Inter, kterému mají fandit především lidé z vyšších vrstev. Právě proto je soupeři posměšně označují „náfukové“.

Když před čtyřiadvaceti lety zemřel při potyčkách obou táborů jeden z fanoušků, obě strany uzavřely příměří. Že ale ani v současnosti není o vzrušení v hledišti při těchto duelech nouze, není třeba dodávat. Z historického hlediska jsou na hřišti úspěšnější „rossoneri“, kteří z 219 střetů ovládli 111, hráči Interu se radovali v 78 případech, včetně toho posledního z 15. října letošního roku.

Argentinská vášeň

Fanoušci v Jižní Americe fotbal milují každým kouskem svého těla. Argentinské „Superclásico“ mezi Bokou Juniors a River Plate je jednoznačně největším duelem, který na tomto kontinentu můžete zažít. Údajně až 75 procent fotbalových fanoušků v Argentině přeje jednomu z celků sídlících v Buenos Aires.

Zatímco Bokou prošel mimo jiné Diego Maradona, River Plate dal světu například Alfreda Di Stéfana. Výčet úspěchů obou rivalů, jejichž zápasy jsou plné ostrých soubojů na hřišti i v hledišti (stejně jako v milánském derby, i zde někteří příznivci zaplatili za svoji vášeň životem), by vydal možná na knížku.

Zatímco v počtu mistrovských argentinských titulů má navrch River Plate (36 ku 32), ve vzájemných duelech od 24. srpna 1913 lehce dominují hráči Boky. Ti ovládli 88 soubojů z 245, včetně toho posledního z listopadu letošního roku. Soupeři, pyšnící se přezdívkou „milionáři“, vyhráli 80krát.

Dva světadíly v jednom městě

Podobně horko jako v Buenos Aires bývá při derby také v Istanbulu. Aby ne, když Galatasaray reprezentuje evropskou část města, postaveného po obou stranách Bosporské úžiny, a Fenerbahçe tu asijskou.

Důkaz? Například v roce 2002 vyloučil během patnácti minut sudí čtyři hráče Galatasaraye, které tak dohrálo duel podle pravidel s nejnižším možným počtem hráčů – v sedmi. Za ně se pak postavila část fanoušků v hledišti, která se rozhodla příznivce Fenerbahçe „ukamenovat“. Ještě o pět let dříve rozzlobil protivníka sportovní ředitel Galatasaraye, který po výhře ve finále tureckého poháru zapíchl klubovou vlajku do středu hřiště Fenerbahçe.

Celkem se dva nejúspěšnější turecké týmy utkaly 386krát. Fenerbahçe slavilo ve 147 případech, Galatasaray má na svém kontě 123 triumfů.