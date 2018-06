Messi po postupu: Věděli jsme, že vyhrajeme. Nezasloužili jsme si vypadnout

PETROHRAD Kapitán argentinských fotbalistů Lionel Messi si po úterním zápase s Nigérii hodně oddychl, protože vicemistři světa výhrou 2:1 na ruském šampionátu odvrátili blamáž a postoupili do osmifinále. Podle hvězdného útočníka Barcelony, který ve třetím utkání na turnaji poprvé skóroval, si Argentinci nezasloužili vypadnout už ve skupině.

Messi dramatický duel v Petrohradu gólově otevřel ve 14. minutě, ale Victor Moses na začátku druhé půle vyrovnal. Za nerozhodného stavu by na úkor Argentiny ze skupiny postoupila právě Nigérie, ale v 86. minutě rozhodl obránce Marcos Rojo.



„Bylo úžasné postoupit tímto způsobem. Věděli jsme, že vyhrajeme, ale nečekali jsme, že to bude tak těžké a že budeme tolik trpět,“ řekl Messi novinářům. „Byli jsme v těžké situaci, ale nezasloužili jsme si vypadnout už v prvním kole. Všichni cítíme obrovskou úlevu,“ dodal jednatřicetiletý kanonýr.

Přiznal, že Mosesovo vyrovnání Argentince hodně rozhodilo. „Zápas se tím pro nás zkomplikoval. Museli jsme se vší silou tlačit za gólem. S časem rostla naše nervozita i úzkost,“ přiznal Messi.

Argentina obsadila ve skupině D s pouhými čtyřmi body druhé místo za suverénním Chorvatskem a v sobotním osmifinále se utká s Francií. „Les Bleus“ v Rusku zatím také herně moc nepřesvědčili, byť vyhráli skupinu C se sedmi body před Dánskem, Peru a Austrálií.

„Viděli jsme všechny jejich zápasy, stejně jako jsme sledovali celý šampionát. Francie je velmi dobrý tým, má šikovné hráče, kteří jsou hodně rychlí a umí rozhodnout,“ ocenil soupeře Messi. „Bude to bezpochyby těžké, ale vím, co je třeba udělat. Teď pro nás začíná nové mistrovství světa. Musíme zvítězit, jakoukoli cestou to půjde,“ doplnil pětinásobný vítěz Zlatého míče.

Kapitána hodně chválil argentinský trenér Jorge Sampaoli: „V každém zápase Lionel Messi ukazuje, že je to fantastický hráč, nad všemi ostatními. Ale potřebuje pomoc od spoluhráčů. Jenom tehdy bude hrát nejlépe, stejně jako po většinu utkání s Nigérií,“ upozornil kouč.

„Jeho lidská stránka je úžasná. Pláče a trpí, je šťastný, když Argentina zvítězí. Tyhle pocity jsou důležité. Mnoho lidí říká, že Leo si neužívá, když hraje v argentinském dresu, ale já s tím nesouhlasím,“ dodal Sampaoli, který byl tvrdě kritizován po předchozí porážce 0:3 s Chorvatskem.