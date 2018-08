Messi chybí v argentinské nominaci. Znamená to jeho konec v reprezentaci?

PRAHA Trenér křestním jménem Lionel dočasně převzal argentinskou fotbalovou reprezentaci. Do své první nominace však nejslavnějšího nositele jména Lionel nezařadil. Fenomenální Messi vynechá blížící se přípravná utkání s Guatemalou a Kolumbií. Znamená to jeho konec v národním týmu?

Třináct let v argentinské reprezentaci, 128 utkání, 65 gólů, 0 trofejí. Poslední zápas 30. června 2018 v Kazani proti Francii (3:4) v osmifinále mistrovství světa.



Je jen na Lionelu Messim, jestli účet zůstane už uzavřený. „Nevím, co přinesou příští týdny, měsíce,“ říká Lionel Scaloni, dočasný kouč argentinského národního mužstva.

„S Messim jsem mluvil, máme spolu dobrý vztah. Byl to příjemný rozhovor a vyplynulo z něj, že teď v nominaci nebude. A abych byl upřímný, neřešili jsme, co bude příště,“ podotkl Scaloni.

Nadšený Leo Messi.

„Všichni víme, co pro nás Messi znamená. V klidu jsme to probrali. Teď prostě zván nebude a pak se uvidí.“



Už před pár dny argentinský deník Clarín přinesl informaci, že Messi vynechá v reprezentaci letošní podzim. A možná i celý příští rok, kdy se hraje kontinentální šampionát v Brazílii.

Je možné, že v jedenatřiceti letech už je unavený, že si chce v reprezentačních termínech odpočinout a ne z Barcelony létat přes oceán.

Je možné, že má dost kritiky od fanoušků, kteří mu vyčítají, že prostě není jako božský Diego Maradona. Ten byl schopný sám dovést Argentinu k titulu mistra světa 1986.

S Messim není Argentina úspěšná, byť finále světového šampionátu 2014 nebo poslední Copy Amériky špatnou vizitkou není.

Reprezentační kariéru už jednou ukončil. Bylo to právě po finále mistrovství Jižní Ameriky 2016, kdy v rozstřelu nedal penaltu a zlato sebralo Chile. „Už jsem prohrál čtvrté finále, není mi to souzeno, v reprezentaci končím.“

Lionel Messi oslavuje postup Argentiny do osmifinále.

O dva měsíce později však svůj konec odvolal. „Opravdu jsem o odchodu vážně přemýšlel. Ale láska k mé vlasti a tomuto dresu je prostě příliš velká.“



V kvalifikaci o MS 2018 měla Argentina namále. K tomu Messi za urážku rozhodčího dostal trest na čtyři utkání, odpykal si však jediný, byl omilostněn a v závěrečném zápase o všechno nastřílel v Ekvádoru hattrick. Díky tomu Argentina postoupila.

Na letošním turnaji v Rusku tým se štěstím prošel ze skupiny, v osmifinále odehrál strhující duel proti Francii a podlehl 3:4.

U mužstva skončil trenér Jorge Sampaoli, jehož dočasně nahradil čtyřicetiletý Scaloni, někdejší pravý záložník La Coruni, West Hamu, Santanderu, Lazia, Mallorky či Bergama.

Do týmu na přípravná utkání proti Guatemale v Los Angeles 7. září a proti Kolumbii v New Jersey o čtyři dny později kromě Messiho nevzal Otamendiho, Agüera, Di Maríu či Higuaína. Ale jen Messi tam není z vlastní vůle. Dostalo se jen na devět účastníků MS v Rusku.

„Nikdo neřekl, že by nechtěl reprezentovat. Všechna rozhodnutí, která jsme učinili, jsou pro dobro týmu a uvidíme, co to přinese. Potřebujeme národní mužstvo oživit,“ řekl Scaloni na středeční nominační tiskovce.



Dočkal se Mauro Icardi, jenž dal za poslední čtyři sezony italské ligy 91 gólů, ale v konkurenci Messiho, Higuína či Dybala v reprezentaci paběrkoval.

Šanci dostává jeho spoluhráč z Interu Milán Lautaro Martinez či Giovanni Simeone z Fiorentiny, syn známého kouče Atlétika Madrid a bývalého argentinského reprezentanta Diega Simeoneho.

„Icardi, Martinez a Simeone jsou špičkoví hráči. Mají naši důvěru,“ řekl Scaloni, jenž spolupracuje s někdejším šikovným záložníkem Pablo Aimarem. „Jsme přesvědčeni, že vybraní hráči mají obrovský potenciál. Musíme myslet na budoucnost.“

Otázkou je, jak dlouho Lionel Scaloni u týmu zůstane, protože asociace hledá kouče na plný úvazek. A další otázkou je, co bude s tím slavnějším Lionelem.