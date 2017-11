Mercedes chce potvrdit dominanci, plánuje sesadit druhého Vettela

Pilot Lewis Hamilton sice má titul mistra světa formule 1 v kapse, navíc Mercedes ovládl i Pohár konstruktérů, ale i tak má německá stáj před Velkou cenou Brazílie o motivaci postaráno. Ráda by na druhé místo šampionátu dostala Valtteriho Bottase, aby její jezdci počtvrté za sebou obsadili v konečném pořadí první dvě příčky.

Se smělými ambicemi však na okruh Interlagos v Sao Paulu přijeli i její největší rivalové. Ferrari by chtělo po ztrátě nadějí na titul zakončit sezonu vítězně, zatímco Red Bull sebevědomě prohlásil, že chce vyhrát oba poslední závody v Brazílii i Abú Zabí.

Bottasovi patří v průběžné klasifikaci třetí příčka a ztrácí 15 bodů na druhého Sebastiana Vettele z Ferrari, který před dvěma týdny v Mexiku přišel o poslední naději na zisk titulu. Na vedoucího Hamiltona má čtyřnásobný šampion nesmazatelnou ztrátu 56 bodů.

„Tlak je pryč, tak bychom měli jezdit líp než doposud. Rozhodně nemáme v úmyslu to vypustit,“ prohlásil Hamilton. V sezoně vyhrál už devět závodů a má šanci vyrovnat si osobní maximum z roku 2014, kdy jich ovládl jedenáct. Mercedes má však také v úmyslu v Brazílii i poté v Abú Zabí testovat vozy pro další sezonu.

Red Bullu dodaly sebevědomí výkony v uplynulých Velkých cenách. „V posledních čtyřech závodech jsme byli v neděli vždycky nejrychlejší. Doufám, že v Brazílii se nám bude dařit podobně. A proč by to nemohlo vyjít i v Abú Zabí? Bylo by super zakončit sezonu alespoň jedním vítězstvím,“ řekl šéf Red Bullu Christian Horner.

Pilot Red Bullu Max Verstappen si před rokem na mokré trati v Sao Paulu dojel z 16. místa na startu pro třetí pozici, před dvěma týdny jasně ovládl Velkou cenu Mexika. „Doufám, že bude zase pršet, protože na suchu nám to moc nejezdí,“ uvedl dvacetiletý Nizozemec.

Jeho týmový kolega Daniel Ricciardo však nejspíš na útok na první místo musí zapomenout, protože kvůli penalizaci za nepovolené výměny součástí se na startovním roštu posune dozadu. „Nejspíš to nebude vysoký trest. Mohlo by to být tak deset míst,“ prohlásil. Trest očekávají i nováčci Pierre Gasly a Brendon Hartley z Tora Rosso.

Poslední domácí závod v kariéře čeká Felipeho Massu z Williamsu. Šestatřicetiletý vicemistr světa z roku 2008 nedávno oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. „Příprava na poslední dva závody je hodně emotivní. Moc rád bych se rozloučil dobrým výsledkem,“ uvedl vítěz 11 Velkých cen.