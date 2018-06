Měli jsme komáry v očích i v puse, stěžuje si na Volgograd anglický hrdina Kane

Volgograd Fotbalisté Anglie a Tuniska se během úvodního zápasu světového šampionátu museli ve Volgogradu vyrovnat s nepříjemnými komáry. Zejména Angličané se při rozcvičce často snažili otravného hmyzu zbavit, bránili se s pomocí sprejů, ne vždy ale s úspěchem.

Hejna hmyzu otravují ve Volgogradu všechny; hráče, fanoušky či novináře. Reportér Sky Sport na twitteru přiznal, že musel přerušit kvůli komárům živý vstup.

Vedení radnice v minulých dnech rozprašovalo nad městem letadly insekticidy, ale efekt byl jen dočasný. Stadion totiž stojí v blízkosti řeky Volhy.



V pondělí večer hlavně při rozcvičce někteří hráči s komáry bojovali.

„Věděli jsme s předstihem, že jich bude hodně, a když jsme vyběhli na trávník, bylo jich mnohem více, než jsme si mysleli,“ přiznal kapitán Harry Kane.

Útočník Tottenhamu se pak stal hvězdou večera, neboť dal v nastavení vítězný gól na 2:1.



„Před zápasem jsme použili hodně sprejů, stejně tak o poločase. Někdo měl hmyz v očích, někdo v puse. Ale musíte překonat vše, co se vám postaví do cesty. Tým to zvládl dobře,“ pochvaloval si Kane úspěšný vstup do mistrovství světa.

Záložník Ashley Young hovořil diplomaticky:

„Bylo to docela otravné, ale stejné pro oba týmy.“ Ne všichni komárům spílali. Tuniský kouč Nabíl Maalúl byl například v klidu. „Ani jsem je necítil, protože jsem se soustředil na hru a svůj tým,“ tvrdil.

Podívejte se na oslavy vítězného gólu Kanea v 91. minutě: