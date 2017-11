Měl zneužít a obtěžovat přes 130 gymnastek. Lékaři hrozí doživotí, i kvůli dětské pornografii

PRAHA/DETROIT Bývalý lékař americké gymnastické reprezentace Larry Nassar se v tomto týdnu přiznal, že sexuálně zneužíval sedm svých mladistvých svěřenkyň. Za to mu hrozí minimálně pětadvacet let za mřížemi. Jenže u jen u toho skončit nemusí.

Je to měsíc, co slavná americká gymnastka McKaya Maroneyová na sociálních sítích vylíčila, jak ji od třinácti let sexuálně zneužíval lékař americké gymnastické reprezentace Larry Nassar.

Ten byl v té době ve vazbě, protože Maroneyová nebyla jedinou ženou, která jej z obtěžování obvinila. Podle BBC jich je dle aktuálních informací přes 130.

Sám Nassar, který byl s americkou reprezentací na čtyřech olympijských hrách, se u prvního soudního přelíčení přiznal k tomu, že se dotýkal na intimních místech sedmi dívek.

„Je mi to líto, je to stejné jako oheň, který se promění na lesní požár a dostane se mimo kontrolu. Chci, aby se ty dívky, aby se celá tato komunita uzdravila, necítím proti žádné z dívek nenávist,“ pronesl před soudem čtyřiapadesátiletý Nassar.

„Využil jste jejich důvěry tím nejhorším možným způsobem. Porušil jste lékařskou přísahu, zneužil jste jejich důvěru,“ odvětila mu přísně soudkyně Rosemarie Aquilinaová.

Je více než jasné, že bývalého lékaře sportovní medicíny na Státní univerzitě v Michiganu nečeká snadný proces. Už jen proto, že z výpovědi Maroneyové a dalších dívek, které byly rozděleny do dvou kategorií „Victim (oběť) A“ a „Victim B“, je zřejmé, že nešlo jen o Nassarovy doteky na intimních místech dívek.

Proč ono rozdělení na kategorie? V první jsou ty, které nechtějí, aby byla zveřejněna jejich totožnost. Ve druhé pak ty, které o všem chtějí mluvit otevřeně, nebo tak již učinily. Včetně Maroneyové nebo Aly Raismanové.

„Jsem znechucená tím, že on se mohl považovat za lékaře. Mnoho let nás i vydíral, abychom o svých zkušenostech mlčely,“ vzkázala Nassarovi posledně jmenovaná, trojnásobná olympijská šampionka a dvojnásobná mistryně světa.

„Byla bych radši, kdyby se k tomu všemu přiznal, než aby popisoval mé zkušenosti s ním,“ řekla detroitským médiím osmnáctiletá Madeleine Jonesová, která je jedinou obtěžovanou dívkou mimo gymnastické prostředí. Když jí Nassar zneužíval, bylo Jonesové jedenáct let. Jak následně dodala její matka, nikdo z okolí dívky o ničem nevěděl.

„Chtěla bych, abychom se v soudní síni jednou objevily všechny a on musel sedět proti nám všem a dívat se nám do očí. Pokud by to dokázal,“ řekla ještě Jonesová, které dodal sílu promluvit právě až zvyšující se počet obvinění podaných na Nassara, jehož policie zatkla před rokem.

Bývalému lékaři hrozí za zneužívání nezletilých dívek minimálně 25 let ve vězení. Jenže za mřížemi může skončit i na doživotí. Při prohlídkách jeho domu a pracoviště totiž našla policie také blíže neurčené důkazy o shromažďování dětské pornografie.

Tento zločin je ve Spojených státech velmi tvrdě trestán. Proces s Nassarem ohledně tohoto obvinění začne v příštím týdnu.