Měl být poleno, nyní odmítl Barcelonu. Slovenský stoper ale možná Inter stejně opustí

PRAHA Musel mít radost, ale zároveň si asi ťukal na čelo. Milan Škriniar, slovenský fotbalový obránce, si na začátku roku vysloužil poctu, když ho magazín goal.com vybral do nejlepší světové jedenáctky po polovině sezony.

Jenže autorům ankety se zároveň vloudila chybička – k příjmení dvaadvacetiletého stopera napsali křestní jméno Martin. Přitom by stačilo zapamatovat si jednoduchou mnemotechnickou pomůcku: jmenuje se Milan a hraje za Inter Milán...

Vlastně pozor, tahle informace už možná brzy přestane platit. I když je ve městě módy teprve od léta, už teď se hromadí ještě slavnější zájemci. Odchod do Barcelony sám nedávno vyloučil, ale co až se ozve bohatý Manchester City?

Tahle varianta není žádné sci-fi. Tým, který pod koučem Guardiolou válcuje anglickou ligu a ještě ani jednou neprohrál, hledá stopera pro budoucnost.

Jedničkou na seznamu by měl být Škriniar, a protože Inter ho určitě nebude chtít pustit lacino, může z něj brzy být jeden z nejdražších obránců světa.

Lidem, kteří si před časem v novinách četli o tom, jak mu fanoušci v Žilině při začátcích mezi dospělými měli nadávat do neohrabaného polena, to musí znít zvláštně.

Milan Škriniar v dresu Interu Milán. Na jak dlouho ještě?. Milan Škriniar v dresu slovenské reprezentace do 21 let.

„Ale já vůbec nevím, kde tahle fáma o fanoušcích vznikla. Nic takového si nepamatuju,“ tvrdí Jaroslav Mihalík, bývalý záložník Slavie, který se Škriniarem hrál od patnácti let a poznal ho jako málokdo. „Na mě Miňo hned od začátku působil jako velký talent. Denně jsem viděl, jak nad ostatními vyniká.“



Když ho trenér Gula přeškolil z defenzivního štítu na stopera, už bylo i ostatním patrné, že v Žilině roste opravdu velký talent. A také velký dříč: hodně pracoval hlavně na rychlosti, která se ze slabin proměnila v jednu z jeho předností.

„Když jsem před dvěma lety přišel do Slavie, vím, že o něm taky uvažovala. Trenéři se mě na něj ptali a zjišťovali, jestli není trochu pomalý,“ usmívá se Mihalík. „Zdůrazňoval jsem jim, že ani náhodou.“

Ani tohle doporučení nakonec nepomohlo k tomu, aby Škriniar kariéru rozvíjel v Česku. Oťukávala ho i Sparta, ale on zvolil přestup do Sampdorie Janov.

Tam čahoun ze Žiaru nad Hronom ukázal, co umí. Zdobí ho technika, skvělá rozehrávka a obratnost moderního stopera, ke které navíc přidává slušné ofenzivní statistiky: za Inter už v tomto ročníku dal tři góly. Navrch poctivost, neústupnost a tvrdost, vlastnosti typické pro drsňáky, kteří v obraně dostávali přednost ještě v 90. letech.

Aby ho Inter v létě získal, musel z něj udělat nejdražšího Slováka všech dob. Nebyla to vyhozená půlmiliarda: místo v ideální jedenáctce podzimu vedle Piquého, Kanea nebo Mbappého je jasným důkazem. A co dál? Posun ještě výš?

„Nepřekvapilo by mě to, protože vím, co v něm je,“ říká Mihalík. „Už když šel do Interu, věštil jsem mu: Do půl roku budeš v Barceloně.“

Že by pomůcka pro zapamatování jména brzy přestala platit? Nevadí. Při současné Škriniarově slávě už není potřeba.