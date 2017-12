Mayweather: Mohl bych v UFC vydělat snadno miliardu dolarů. Ale já nechci

PRAHA Poslední zhruba týden žijí tímto tématem snad všechny zpravodajské servery, které se věnují bojovým sportům a především smíšeným bojovým uměním (MMA). Slavný americký boxer Floyd Mayweather totiž naznačil, že by se mohl z ringu přesunout do oktagonu. Klíčové ale je slovíčko „naznačil“.

„V rámci souboje s Conorem McGregorem jsem dostal nabídku bojovat v oktagonu,“ řekl před pár dny čtyřicetiletý Mayweather, který se s irským bouřlivákem a šampionem lehké váhy utkal mezi šestnácti provazy letos na konci srpna.

Duel, který více než cokoliv jiného připomínal ostřejší sparing, ovládl Mayweather celkem snadno v deseti kolech. Díky tomu si přišel na více než 300 milionů dolarů a boxerskými výdělky se tak přehoupl přes hranici miliardy dolarů.

I sám McGregor po souboji ale pronesl, že doufá v dodržení slova svého rivala o tom, že jejich případné setkání bude v oktagonu, kde je „doma“ pro změnu on.

„Floyd mluvil o MMA. Dana White (prezident UFC) mi řekl, že s ním chce uzavřít smlouvu,“ řekl krátce před vánočními svátky na svém podcastu Joe Rogan, moderátor nejslavnější ligy tohoto sportu a také vždy velmi dobře informovaná osoba.

„Je to všechno reálné. Ptal jsem Dany, zda je to pravda, on mi odepsal, že ano, přestože je to šílené. Moje reakce? McGregor ho v kleci zabije,“ řekl dále Rogan. „Mluvíme s Floydem o tom, že připravíme smlouvu pro jeho vstup do UFC. Je to reálné, žádné házení návnad novinářům či fanouškům,“ přidal se sám White v rozhovoru pro respektovaný server ESPN.



„Mám zájem na tom se s Floydem domluvit. Všechno je možné. Když jsme dokázali zajistit duel s Floyda s Conorem, tak už je možné všechno,“ pokračoval v optimistickém duchu White, který má právě irskou hvězdu pod smlouvou.

Jenže reakce Mayweathera, který o své případné smlouvě s UFC mluvil o pár hodin dříve na vlastním instagramovém účtu, na sebe nedala dlouho čekat.

„Nikdy jsem neřekl, že budu bojovat v UFC. Neřekl jsem to, řekl jsem, že kdybych chtěl bojovat v UFC, tak bych klidně mohl. Ale neudělám to,“ začal hvězdný Američan vysvětlování vlastních slov pro web FightHype.

„Někteří tvrdí, že jsem řekl, že nevlezu do klece za méně než miliardu, ale to také není pravda. Já jsem řekl, že když jsem vydělal miliardu dolarů boxem, mohu také v kleci. Dejte mi tři, čtyři duely a navrch Conora McGregora a vydělám miliardu dolarů. To jsem řekl. Je rozdíl mezi slovíčky ‚budu‘ a ‚mohl bych‘,“ krotil nadšení příznivců světa MMA.

Následně dodal: „Nevím, jaká bude budoucnost Floyda Mayweathera, určitě se ale nevrátím do boxerského ringu. Zároveň ale neříkám, že pokud budu chtít vydělat rychle miliardu dolarů, tak nepůjdu do UFC. Když budu chtít, udělám to. To je to, co říkám!“

A zatímco svět MMA je touto vizí nadšený mimo jiné také proto, že věří v ukončení neporazitelnosti boxera přezdívaného „Money“, komunita klasického boxu je rázně proti.

„Nevím úplně přesně, co říkal, ale tenhle nápad je příšerný. Měl by obrovskou nevýhodu, vstupovat v tomto věku do úplně nového sportu. Pevně věřím, že jde pouze o reklamní tah a že ve skutečnosti Floyd uvažuje o tom, že vstoupí do MMA coby promotér,“ řekl za mnohé Mexičan Mauricio Sulejman, prezident WBC – jedné ze čtyř nejrespektovanějších federací.

Mimochodem, také on bývá velmi často o dění v boxerském světě výborně informován. Na čí slova nakonec dojde? A dostane McGregor příležitost se Mayweatherovi pomstít, což je mimochodem nejspíše jediná výzva, která jej dostane zpět do klece?