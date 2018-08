Maslák postoupil do semifinále ME. Sice byl čtvrtý, ale čas mu stačil

Mistrovství Evropy v atletice v Berlíně: Muži:

Finále 50 km chůze: 1. Zakalnickyj (Ukr.) 3:46:32, 2. Tóth (SR) 3:47:27, 3. Dzjubin (Běl.) 3:47:59, 4. Haukenes (Nor.) 3:48:35, 5. Dohmann (Něm.) 3:50:27, 6. Augustyn (Pol.) 3:51:37, ...20. Gdula (ČR) 4:05:44. Desetiboj po třech disciplínách: 1. Roe (Nor.) 2673 (100 m: 10,86 - dálka: 761 - koule: 15,48), 2. Abele (Něm.) 2636 (10,86 - 742 - 15,64), 3. Saluri (Est.) 2629 (10,68 - 750 - 14,54), ...15. Doležal 2419 (11,06 - 712 - 14,03), 17. Lukáš (oba ČR) 2376 (11,12 - 699 - 14,04). Rozběhy a kvalifikace: 400 m: 1. J. Borlée (Belg.) 45,19, ...9. Maslák 45,83 - postoupil do semifinále, 18. Šorm 46,52, 21. Desenský (všichni ČR) 46,68 - nepostoupili. 3000 m př.: 1. Chiappinelli (It.) 8:28,41. Disk: 1. Stahl (Švéd.) 67,07.

Ženy: Finále 50 km chůze: 1. Henriquesová (Portug.) 4:09:21, 2. Cvilijová (Ukr.) 4:12:44, 3. Takácsová (Šp.) 4:15:22, 4. Judkinová 4:20:46, 5. Vitovščiková (obě Ukr.) 4:23:15, 6. Czaková (SR) 4:24:59. 800 m: 1. Ljachovová (Ukr.) 2:00,26. 400 m př.: 1. Rudakovová (Rus.) 56,24. Koule: 1. Schwanitzová (Něm.) 18,83, ...17. Červenková (ČR) 16,62 - nepostoupila.