Český marketér z Dauhá: Fotbalové MS z Kataru bude perfektní, sport je tu posedlost

DAUHÁ Fotbalové mistrovství světa 2022 v Kataru bude po organizační stránce skvěle zvládnuté, míní český marketingový expert Martin Jaroš, který v Kataru už pět let žije s rodinou. Stihl tak poznat, jak prestižní záležitost to pro místní obyvatelstvo je.

„V Čechách si ani neumíme představit, jak je to pro Katařany důležité. Tady se to bere tak, že je to první šampionát pro Araby, Blízký východ a celý region. Takže oni hájí dobrou pověst 300 milionů lidí. Je tu na to takový tlak, že to udělají pěkně,“ řekl Jaroš v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál.



„Za ty roky jsem poznal, že jsou překvapivě schopní organizátoři. Umí si najmout ty správné lidi a umí to uřídit. Já místním lidem v tomhle věřím víc, než jsem věřil Brazilcům nebo Řekům. A i ti nakonec svoje velké sportovní akce zvládli. Tady to bude ještě lepší. Katar udělá i salto, aby se to všem lidem líbilo,“ míní absolvent ekonomické univerzity v Praze.

Pro jednu z nejbohatších zemí světa je navíc sport jednou z hlavních programových priorit, jelikož chce rozpohybovat obyvatelstvo. A právě populární fotbal je k tomu ideální metodou.

Úspěšný český kreativec Martin Jaroš.

„Na sport tu mají téměř neomezené rozpočty. Chtějí rozpohybovat vlastní obyvatelstvo, které trpí sedavým životním stylem. Třicetiletí chlapi mají zničená záda, často i cukrovku. Vláda proto tlačí sport a snaží se lidi ozdravit. Sport tu je posedlost,“ prohlásil Jaroš.



Zatímco na místní fotbalovou ligu příliš fanoušků nechodí, anglická a španělská liga jsou velmi sledované. Proto se Katařané těší, až přijedou ty největší fotbalové hvězdy.

„I katarské ženy kolikrát mají až encyklopedické znalosti anglické a španělské ligy. Když po víkendu přijdu do práce, tak se mě kolegyně ptají, jestli jsem viděl, jak hrála Barcelona a kdo skóroval za Osasunu. Já pomalu ani nevím, co to Osasuna je. Když je v televizi El Clásico (zápas Realu Madrid s Barcelonou), tak město na dvě hodiny utichne. Fotbal oni milují a do mistrovství budou zbláznění,“ popsal rodák z Benešova.

‚Na krádeže zapomeňte‘

Počet obyvatel země a především metropole Dauhá se sice podle Jaroše za pět let téměř zdvojnásobil, přesto nepochybuje o tom, že Katar bude schopný vybudovat infrastrukturu, aby město bylo schopno pojmout další milion fanoušků.

Vizualizace stadionu Al Wakrah pro mistrovství světa v Kataru.

„Jak je znám, tak v roce 2022 bude infrastruktura perfektní. Přál bych si, abychom v Čechách stavěli dálnice takovým tempem jako oni tady. Hodně si slibuji od metra, které se tu staví po celém městě najednou. To by mělo dopravě ulevit,“ věří Jaroš.

Nyní Katar reguluje dopravu například tak, že některým povoláním vůbec nedá řidičský průkaz. „Nás Evropany to překvapí, ale jsou tu desítky profesí, které nemohou řídit. Typicky povolání, ke kterým není potřeba auto, třeba kuchaři či zedníci. Do práce je vozí mikrobusy. Tímto nařízením se tu řeší zácpy. Je to jiný svět,“ uvedl Jaroš.

Za velké pozitivum Kataru navíc považuje fakt, že fanoušci se vůbec nemusejí bát kriminality, jak tomu bylo například v Brazílii. „Katar má nejnižší kriminalitu na světě. Na krádeže či kapsáře zapomeňte. I pro ženy je to tu zcela bezpečné. Já ani nevím, kde máme klíče od domu. Už přes dva roky jsme dům nezamkli. Necháváme ho otevřený, i když jedeme na dovolenou - kdyby třeba do domu potřeboval údržbář,“ prohlásil čtyřicetiletý český marketér.

„Sám pořád nechápu, jak to s tou kriminalitou dělají. Nejsou tu přitom tvrdé tresty či veřejné popravy jako u sousedů. Místní lidé mají dostatek peněz, tak asi nepotřebují krást. A ti ze zahraničí sem jezdí pracovat, aby uživili rodinu. Kdyby něco provedli, tak je Katar vyhostí a už tady v regionu práci nedostanou. Tím by si dost zkazili život, takže se jim to nevyplatí,“ dodal.