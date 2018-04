Maraton na 500 metrů? Město v Texasu pořádá běh pro „lenochy“ s koblihami a kuřárnou

Boerne (USA) Malé městečko Boerne v Texasu pořádá příští víkend speciální běh pro ty, kterým se tolik běhat nechce. Není to příliš náročný běh, má totiž jen pět set metrů.

Charitativní běh v Boerne je přesně pro ty, které štvou fotky přátel na Facebooku po každém výběhu. Je pojmenován jako běh pro neúspěšné, který vás donutí běžet jen necelé půl míle kolem jezera. Před závodem dostane běžec na posilněnou plechovku piva, a i během cesty je zajištěno dostatečný počet občerstvovacích stanic.

„V polovině trasy je občerstvovací stanice s koblihami, hned vedle jsou postaveny mobilní kuřárny,“ říká James Green, jeden z pořadatelů závodu.

Pro závodníky je toho však připraveno mnohem víc.

Každý, který doběhne do cíle dostane nálepku pro vítěze, kterou se může chlubit třeba na autě. Je zajištěna i medaile pro každého závodníka. Po cestě hraje živá hudba a závodníci mají k dispozici dva stojany s pivem. Samozřejmě je zajištěn i stan se zdravotníky, kteří ošetřují zraněné běžce. Jde si koupit i VIP vstup do závodu, se kterým nemusíte vůbec běžet, pořadatelé vás do cíle odvezou starým mikrobusem od Volksvagenu.

Pátý ročník závodu, který se koná v sobotu 5. května, už je týdny vyprodaný a charita, jenž se stará o děti bez domova úspěšně prosperuje. Vypadá to, že běh pro „lenochy“ je dobrý nápad.

„Závod se zřejmě dočká rozšíření do dalších amerických měst a poté možná i do Evropy, protože kdo by nechtěl běžet jen pár bloků a k tomu si dát koblihy a pivo,“ dodává Green