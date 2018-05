Máme náskok šest bodů, to není tak špatné, řekl Vrba a chválil Slavii

Praha I po mizerném výkonu a porážce 0:2 dokázal mít trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba nadhled. „Tři kola před koncem jsme první o šest bodů, to přece není tak špatné,“ poznamenal po sobotním ligovém hitu na Slavii.

Plzeň už mohla mít pro letošní ročník odpracováno. Stačila jí i remíza a v Praze by slavila titul. Na soupeře však vůbec neměla.

K jistotě první příčky potřebuje čtyři body, čekají ji domácí zápasy se Slováckem a Teplicemi, závěrečné kolo hraje na Dukle.

„Slavia byla lepší, vyhrála zaslouženě,“ pronesl Vrba suše.

V čem všem byla lepší?

Byla důraznější, vyhrávala osobní souboje. Škoda, že jsme dostali gól ze standardky, na kterou bychom měli být líp připraveni. Dostaneme gól z malého vápna a ještě nohou. To zápas ovlivnilo. Ve druhém poločase jsme měli situaci, kdy jsme mohli vyrovnat, ale standardku jsme nedohráli. A z protiútoku dostali druhý gól.

Trpěl váš výkon tím, že domácí eliminovali vaše středové hráče Hrošovského a Hořavu?

Tak eliminovali... Byli důraznější, lepší ve středu pole, lepší v soubojích, to rozhodlo. Neříkám, že to bylo hrou Hrošovského s Hořavou. Slavia kralovala.

Čím si to vysvětluje?

Spíš se musíte zeptat hráčů, proč je Slavia silově přehrála. Já si to nevysvětluju nijak, já jsem z toho zklamaný.

Lze říct, že Slavia chtěla uspět víc?

Neřekl bych, že bychom nechtěli uspět. Slavia prostě doma za podpory fanoušků byla hladovější než my.

Překvapila vás?

Hrála dobře. Kdybych byl novinářem, vyzdvihnul bych výkon Slavie. Byl lepší než náš.

Jak jste vnímal videorozhodčího, který vám sebral gól a Slavii penaltu?

Co mám informace, tak obě situace posoudil správně, takže není důvod o tom dál diskutovat.

Pro nejbližší zápas se Slováckem jste přišli o vykartované obránce Hubníka s Havlem, navíc se zranil Limberský. Je to velká komplikace?

Máme dostatečně široký kádr, takže šanci dostanou další hráči. Může se uzdravit Kolář nebo někdo další. My to vyřešíme. Kádr je to dost silný na to, že to zvládne.