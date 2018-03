Mám momentálně co dělat, abych se nerozplakala, říká Ledecká

PRAHA V sobotu převzala v německém Winterbergu velký křišťálový glóbus za celkové vítězství ve snowboardovém Světovém poháru. Už potřetí za sebou, sluší se dodat. Ester Ledecká tak korunovala svou zatím nejlepší sezonu v kariéře, ve které kromě glóbu získala i dvě zlaté medaile na olympiádě v Pchjongčchangu – v super-G na lyžích a v paralelním obřím slalomu na snowboardu.

Už jste měla čas podívat na své dvě zlaté jízdy z Koreje?

Už jsem to viděla, ale tohle mě fakt dojalo. (Tisková konference začala záznamem obou zlatých jízd) Mám momentálně co dělat, abych se nerozplakala.

Stihla už jste za ten měsíc zpracovat, co všechno se vám přihodilo?

Pro mě se toho vlastně moc nezměnilo. Pořád jezdím z kopce dolů, mám skvělý tým a jsem pořád stejná. Spousta lidí na mě sice kouká jinak, chce se vyfotit, přijde si pro podpis, ale to je strašně milé. V tomhle je olympiáda dobrá věc. Normální smrtelníci totiž na ty naše závody úplně nekoukají. Velké křišťálové glóby, mistrovství světa, to je nezajímá. Olympiádu sledují všichni.

V sobotu jste si v Německu převzala třetí velký křišťálový glóbus, přitom jste kvůli bolesti zad musela závěrečný závod pouze sledovat z publika. Jaké to bylo?

Trochu nepříjemné. Ono není zábavné stát v cíli a čekat, než si to holky odjedou a já převezmu glóbus. Nejsem moc na ty ceremonie, baví mě spíš závodit, ale toho glóbu si vážím, hrozně moc pro mě znamená. Snad to podobně bude pokračovat. Zároveň musím zaklepat, že záda jsou lepší díky panu profesoru Kolářovi, který mě dává dohromady. Už příští týden bych měla být schopná zase trénovat a závodit.

Na který z těch letošních závodů vzpomínáte nejraději?

Bylo jich strašně moc a vlastně celá sezona se mi strašně povedla. Musím za to poděkovat týmu, který odvedl fantastickou práci – tedy Olsenovi (servisman Petr Kouřil), Kupkovi (fyzioterapeut Jakub Marek), Justinovi (Reiterovi, snowboardový trenér), Tomasovi a Ondrovi (Bankovým, lyžařským trenérům). A pochopitelně mému hlavnímu trenérovi – tedy mamince.

Po olympiádě jste měla spoustu mediálních povinností. Jak se vám povedlo udržet si tu svou bublinu, na kterou jste zvyklá?

Vlastně to pro mě bylo docela snadné. Po olympiádě jsem byla doma dva dny, než jsem odjela na další sérii závodů, kde jsem jenom jezdila a přelétávala z jednoho závodu na druhý. Pořád jsem navíc jezdila s týmem, na který jsem zvyklá, takže to žádná velká změna pro mě nebyla. A nevím, jestli nějaká ještě přijde.

Tým si ponecháte stejný, jako jste měla v letošní sezoně?

Vítězný tým by se neměl měnit. Pokud jde o mě, tak všichni členové týmu by se mnou měli pokračovat i příští sezonu, vždyť lepší tým už najdu jen velmi těžko. Chápu, že toho se mnou mají hodně odjeto a možná cítí, že se budou muset vydat jinam, ale já bych si strašně přála, aby pokračovali.

V posledních závodech vás trápila namožená záda. Není to přece jen důkaz, že toho na vás už bylo dost?

Ale už jsou lepší, příští týden chci trénovat. A chtěla bych ještě jezdit slalom – dostaneme teď víc tyčí od svazu, tak jich budeme mít dostatek, abychom ho mohli začít trénovat (smích).

Takže dovolená nebude?

Ono to je takhle vždycky. Mě hrozně baví závodit a letos jsme dostali skvělé podmínky pro testování, tak se toho musí využít. Tohle jsou věci, na které nemáme moc času. Tomas by byl nejradši, kdybych šla testovat hned, ale já jsem závodní typ, tak si chci dát ještě pár závodů (nižší série FIS). Pak přijde na řadu testování a pak týden, dva týdny v červnu bude čas si dát úplně voraz.

Sezonu teda definitivně ukončíte kdy?

Vychází mi to na půlku dubna. Prostě budu závodit do té doby, co budou nějaké závody.