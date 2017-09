Mám devět titulů, tvrdí loučící se Contador. Svůj trest za doping neuznává

MADRID Španěl Alberto Contador, jenž se pátou příčkou na nedávné Vueltě rozloučil s profesionální cyklistikou, stále odmítá akceptovat dvouletý trest za doping. Kvůli pozitivnímu nálezu clenbuterolu během Tour de France 2010 přišel o titul z tohoto závodu a rovněž o prvenství z Gira d’Italia 2011. Kariéru končí s pocitem, že má devět titulů, a nikoli sedm.

Čtyřiatřicetiletý Contador nadále odmítá, že by se provinil proti pravidlům. Vždy tvrdil, že se clenbuterol dostal do jeho těla z kontaminovaného masa. „Je to celé obrovská nespravedlnost,“ prohlásil nyní v rozhovoru pro španělské rádio Onda Cero.



Contador vyhrál každý ze závodů Grand Tours třikrát: Giro (2008, 2011, 2015), Tour (2007, 2009, 2010) i Vueltu (2008, 2012, 2014). Zpětně udělený trest z února 2012 ho ale připravil také o tituly z Tour 2010 a Gira 2011.

„Pro mě čítá přehled mých vítězství stále po třech triumfech ze závodů Grand Tours. Ve finále to nic nemění a lidé, kteří se o to zajímají, vědí, že jde o jedno z největších bezpráví, která se kdy ve sportu udála,“ prohlásil Contador.

Jezdec s přezdívkou „El Pistolero“ podle svých slov nepřikládá váhu tomu, co je na papíře. „Je to o mém vlastním pocitu, který si v sobě uchovám po celý život. A stejně tak mi zůstane i vědomí toho, že lidé ty závody viděli, užili si je, mohli sledovat, jak jsem dřel na to, abych vyhrál. A také viděli, jak jsem toho nakonec i dosáhl,“ řekl Contador.

Relativně nedávno ještě zvažoval, že se zúčastní příštího Gira. Jenže pak přišel úvod Tour, pro Contadora velmi obtížný. Na „Staré dámě“ sice dojel nakonec devátý, jenže pomýšlel mnohem výše.

„Ještě před Tour jsem pochyboval o tom, že skutečně skončím. Před Vueltou už ne. Během tréninkového kempu před Tour jsem měl opravdu moc dobrá čísla a přemýšlel o tom, že budu jezdit až do Gira 2018. Jenže pak přišel pátý den na Tour. I když se mi podařilo zachránit v závodě, nejelo se mi dobře,“ připustil Contador.

Poslední kapkou pak byla devátá etapa do Chambéry. „Měl jsem dva pády a byl ze hry o celkové vítězství. Když je vám 25, myslíte na to, že bude šance vyhrát v dalších letech, ale v mém věku už se cítíte starý. A na mém výkonu se to projevilo. To byl den, kdy jsem se definitivně rozhodl, že skončím,“ prozradil Contador.

V jednom z předchozích rozhovorů přiznal, že konec kariéry bere jako dobrou příležitost konečně moci jíst, na co má chuť, což jako závodník nemohl. Hamburgery a hranolky svůj žaludek ale prozatím ještě příliš nezatěžuje, neboť ho čekají dvě kritéria v Číně a Japonsku.

„Od konce Vuelty jsem už na kole moc nebyl, měl jsem na práci jiné věci, které jsem si užíval a nemohl je dělat předtím. Užil jsem si to celé i díky tomu, že jsem měl opravdu krásnou rozlučku. Vychutnával jsem si při ní každý den. Nikdy předtím jsem nemohl jet s takovou volností,“ připomněl Contador svou poslední Vueltu, kde vyhrál předposlední etapu.