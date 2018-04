Liga mistrů absolutně potřebuje videorozhodčí, cítí křivdu majitel Juventusu

MADRID Majitel fotbalistů Juventusu Turín Andrea Agnelli bude podporovat zavedení videa v Lize mistrů. Vede ho k tomu sporná penalta v závěru odvety čtvrtfinále s Realem Madrid, která připravila Juventus o prodloužení a přinesla postup Realu.

„Sleduji, jak se v jednotlivých soutěžích zavádí video a poslední události mě přesvědčily, že i Liga mistrů absolutně potřebuje videorozhodčí. A to nejrychleji, jak to bude možné,“ řekl Agnelli pro klubový web. „Tady nejde o body, ale o prestiž a hodně peněz,“ dodal.



Sestřih nejdůležitějších momentů z utkání:



Juventus v odvetě smazal tříbrankovou ztrátu z prvního duelu, ale v nastavení Benatia v šestnáctce fauloval Vázqueze a rozhodčí nařídil pro Real penaltu, z níž Ronaldo rozhodl o postupu Realu. Podle Juventusu ale o penaltu nešlo, brankář Gianluigi Buffon dokonce za protesty dostal červenou kartu.

„Je třeba zabránit takovým chybám a jsem si jistý, že rozhodčí (Michael Oliver) bude nejvíc zklamanou osobou, až se podívá na záznam,“ míní Agnelli. Poukázal i na to, že kontroverzní rozhodnutí byla i proti dalším italským klubům v této pohárové sezoně. „Možná by stálo za to zvážit, zda nezměnit osoby zodpovědné za nasazování rozhodčích, abychom se vyhnuli incidentům, jaké postihly nás, AC Milán, AS Řím či Lazio,“ dodal.

Zavedení videa do Ligy mistrů v únoru UEFA odložila s tím, že počká, v jakém světle se systém představí na červnovém mistrovství světa. „Nejsem proti zavádění technologie, protože i fotbal musí jít dopředu. Ale nikdo neví, jak to funguje v běžném provozu. A to by mohl být problém. Uvidíme, jak si povede na šampionátu v Rusku, a pak rozhodneme,“ prohlásil předseda UEFA Aleksander Čeferin.

Agnelli však může mít na zavedení velký vliv, jelikož je předsedou Evropské klubové asociace ECA, která sdružuje většinu účastníků Ligy mistrů.