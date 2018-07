Má stejné jméno jako mafián Escóbar. Teď se však Kolumbijec proslavil na Tour de France

paříž Před deseti lety seděl v obýváku v rodné La Ceje v Kolumbii a spolu s rodiči sledoval přímý přenos jednoho cyklistického závodu ve Francii. „Jednou tu Tour taky pojedu,“ kasal se tehdy Fernando Gaviria. Slovo dodržel.

Ve třiadvaceti letech zažívá snovou premiéru na nejslavnější cyklistické akci planety. Z úvodních pěti etap vyhrál dvě, vezl i žlutý trikot lídra závodu, oslnil svět dvou kol.

„Na nováčka je to opravdu fenomenální počin,“ všímá si trenér české reprezentace Tomáš Konečný.



Kde se vzal Fernando Gaviria?

V jeho zemi to příjemní znají všichni.

César Gaviria byl kolumbijským prezidentem v letech 1990-1994. V roce 1991 prosadil modernizaci ústavy a přispěl k rozvoji demokracie v zemi.

Fernando Gaviria

O poznání zamračenější minulost visí nad nechvalně proslulým kolumbijským drogovým baronem. Ano, i Pablo Escobar byl druhým příjmením Gaviria.



S bossem slavného medellínského kartelu má Fernando pramálo společného. Má až nevinný úspěch, v puse rovnátka. Když se na něj zeptáte sportovních ředitelů, jen si jeho charakter chválí.



Přitom je hotovým zabijákem na silnici.

Pátá etapa připomněla 40. výročí prvního triumfu místního rodáka Bernarda Hinaulta.

Pouť z Lorientu do Quimperu nabídla parádní klasikářskou podívanou. Útočili Philippe Gilbert, lídr závodu Greg van Avermaet, ale na Petra Sagana nestačili. Slovák se letos na Tour radoval podruhé, celkově podesáté.

Nový typ

Nepatří mezi kolumbijské horské blechy, které bojují o celkové prvenství na jednotlivých Grand Tour.



Není jako Luis Herrera, který v roce 1987 ovládl španělskou Vueltu a na kterého navázali další skvělí vrchaři Rigoberto Urán, Nairo Quintana nebo Estéban Cháves.

Je to úplně jiný typ cyklisty. Těžší, rychlejší, dravější.

Ne, nenarodil se v horách jako Quintana.

Matce Marii a otci Josephovi se narodil v rovinatější zemědělské oblasti La Ceja, kde vládne kukuřice, zelené louky a úrodná půda.

Oba rodiče ho odmala vedli ke sportu.



Který je ale ten pravý?

Neuměl si vybrat.

Až sestra Juliana ho přivedla ke kolečkovým bruslím, jezdil na nich do dvanácti let. „Ale jak už to tak bývá, ne vždycky vydržíte u prvního sportu, kterému se věnujete,“ říká.

Peter Sagan (v zeleném) a Fernando Gaviria.

Gaviria v sobě našel cyklistické geny.



„Někdy před deseti lety mi táta dal první kolo. Jakmile jsem na něj sedl, nad ničím jiným už jsem nepřemýšlel. Začal jsem dělat to, co mě opravdu bavilo,“ vyprávěl.

To kolo, na kterém začínal, má stále doma v garáži.

„A nikdy ho nikomu nedám, i přesto, že je dětské,“ směje se.

Pod dohledem otce, který byl sám úspěšným kolumbijským cyklistou v osmdesátých letech, začal v patnácti poprvé pořádně trénovat.



Vzhlížel také ke starší sestře, která se před šesti lety na dráze účastnila i olympiády v Londýně. Sám ale nikdy nevěřil, že by mohl být kdovíjak úspěšný.

Na dráze se stal Fernando Gaviria (nahoře v bílém) dvojnásobným mistrem světa v omniu.

V sedmnácti se to změnilo. Na dráze se stal dvojnásobným juniorským mistrem světa v omniu a madisonu.



Bylo jasné, že v něm dříme obrovský talent.

První triumf v Čechách

Před třemi lety dostal laso od belgického Quick-Stepu. Hned ve své první sezoně dokázal porazit Andrého Greipela, Eliu Vivianiho i Marka Cavendishe.

Právě skalp nejúspěšnějšího sprintera historie Tour otřásl cyklistickým světem. „Neuvěřitelná akcelerace. Gratuluju,“ napsal mu tehdy Brit na Twitteru.

Mladý Gaviria se tehdy objevil i v Čechách.

Spolu s Petrem Vakočem a Zdeňkěm Štybarem tady hájil barvy Quick-Stepu. Spolu ovládli týmovou časovku a Kolumbijec si pak podmanil i úvodní rovinatou etapu.

O rok později už vládl rovinaté klasice z Paříže do Tours, kde si poradil s Démarem, Cavendishem, Trentinem a Bouhannim nečekaně dlouhým spurtem.



„Když si na to vzpomenu, přijde mi to šílené. Na startu každého závodu jsem byl tak nervózní! Vždyť jsem stál vedle kluků, na které jsem se do té doby díval v televizi,“ vyprávěl.

Teď už se jich nebojí.

Kam přijel, tam vyhrál

Loni vyhrál etapu v každém závodu, do kterého nastoupil. Vítězil postupně na Tour de San Juan, Volta Algarve, Tirrenu-Adriatiku, Giru d´Italia, Kolem Británie i čínské Tour of Guangxi.

Vyhrál první i poslední závod sezony, odbyl si premiéru na Grand Tour.

Premiéru, při které na Giru ovládl čtyři etapy a domů si jako první Kolumbijec v historii přivezl fialový trikot vítěze bodovací soutěže.

„Na tu sezonu jsem opravdu velmi pyšný. Všichni, kdo jezdí na kole, ví, jak je náročné zůstat po celou sezonu v top formě. O tom, že prohrajete, často rozhodují úplné detaily,“ ví i přesto, že on sám moc neprohrává.

Dřív mu pro jeho fenomenální rychlost v závěru dali novináři přezdívku Střela z Antioquia.

On je pak žádal, aby ji nepoužívali.

„Slovo střela připomíná válku. A Kolumbie je země, kterou lidé stále spojují se zbraněmi a ozbrojenými konflikty,“ připomněl krvavou občanskou válku. „My sportovci se snažíme tuto image změnit. Kolumbie je nyní země jako každá jiná.“



Podobně jako jeho kamarádi z pelotonu, i on trpí, když tráví celou sezonu v Evropě. Schází mu rodina, za kterou se vrací, jak jen je to možné.

Když přijede, dál bydlí se svými rodiči i sestrou Julianou.

„Na závodech strávím třeba 150 dní v Evropě, což je opravdu dlouhá doba. Na druhou stranu, když vyhráváte a v týmu se cítíte jako doma, dost vám to pomůže.“

Zvlášť, když vítězíte tak často jako on.

Z Gira si loni domů přivezl fialový trikot vítěze bodovací soutěže.

Jestli teď přiveze i ten zelený z Tour? „Udělám pro to všechno. Chci být nejlepším cyklistou světa,“ netají se.