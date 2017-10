Lvíčata dostala v Chorvatsku bůra. Po dvou zápasech mají Lavičkovi svěřenci jen bod

ZÁHŘEB Fotbalisté do 21 let utrpěli v druhém utkání kvalifikace ME debakl 1:5 v Chorvatsku a komplikují si boj o postup. Na první místo ztrácejí už osm bodů.

Chorvatsko - Česko 5:1 (2:0)

Branky: 36. a 80. Vlašič, 9. Karačič, 47. Brekalo, 63. Moro - 70. Mihálik. Rozhodčí: Kalkavan - Sesigüzel, Sancaktar (všichni Tur.). ŽK: Benkovič, Šunjič, Brekalo - Král.

Chorvatsko: Posavec - Karačič, Šimič, Benkovič, Sosa - Balič (84. Ivanušec), Šunjič, Moro - Vlašič, Jakoliš (89. Čorič), Brekalo (90. Mamič).

Česko: Staněk - Matějů, Pokorný, Král, Knejzlík - Kulhánek, Sáček (77. Wiesner) - Černý, Machalík (46. Trubač), Mihálik - Pulkrab (64. Provod).