Lov u konce? Barcelona uštvala Griezmanna, řádně ale naštvala jeho současný klub

BARCELONA/MADRID Jedním z nejžádanějších zboží na současném fotbalovém trhu je Francouz Antoine Griezmann hrající v dresu španělského Atlétika Madrid. Jenže dlouho by tomu tak být už nemělo. Za 100 milionů eur (2,6 miliardy korun) jej vykoupí ze smlouvy konkurenční Barcelona.

Sedmadvacetiletý francouzský ofenzivní šikula je na barcelonském seznamu posil vlastně už od loňského roku. Nelze se divit, jde o jedno z nejlepších křídel, případně útočníků, ve španělské La Lize.

V létě ještě na přestup nedošlo. Atlético Madrid, v současné chvíli druhý tým ligy právě za dosud neporaženou Barcelonou, si následně na chování rivala, který pokračoval v námluvách i po konci přestupního termínu, stěžovalo u FIFA. Griezmann má totiž v klubu platnou smlouvu do 30. června 2022.

Jenže ve Španělsku je tradicí dávat do kontraktů také výstupní klauzule. Ta u rodáka z Mâconu je 100 milionů eur. A katalánský gigant je nyní ochotný ji zaplatit. Alespoň dle prezidenta klubu Josepa Marii Bartomeua, který se měl setkat s agentem hráče.

Jeho slova řádně namíchla vedení Atlétika. „Už jsme z toho jejich chování pořádně otrávení. Mluvit o budoucnosti hráče s platným kontraktem jen pár dní před finále Evropské ligy ukazuje naprostý nedostatek respektu k Atlétiku a jeho příznivcům,“ uvedl pro klubové stránky výkonný ředitel Miguel Ángel Gil Marín.

Celek ze španělské metropole čeká příští středu boj o trofej ve druhé nejprestižnějších evropské klubové soutěži proti Marseille. „Už jsem to Bartomeuovi řekl před několika měsíci, že ohrožují integritu soutěže, když nahánějí jednoho z nejlepších hráčů soupeře v boji o titul,“ přidal Gil Marín.

Jeho postoji se nelze příliš divit, Griezmannovi dokonce píší smsky samotní hráči Barcelony, celý příběh nabral obrátky minulý týden poté, co bylo jasné, že v katalánském celku skončí po sezoně legenda Andrés Iniesta.

Zástupci španělského mistra se údajně následně sešli se sestrou hráče Maud, která k němu má velmi blízko a funguje jako jeho mediální poradkyně. Důvod byl nasnadě. Přesvědčit Griezmanna k přestupu. Dle všeho tah vyšel, krátce po této schůzce Bartomeu oznámil, že Barcelona francouzského reprezentanta vykoupí a udělá z něj šestého nejdražšího fotbalistu planety.

A to ještě před startem světového šampionátu v Rusku, kde by měl být Griezmann tahounem výběru ze země galského kohouta. Jak totiž on sám nedávno prohlásil, chce jet na turnaj s čistou hlavou.