Lotyši v bitvě o postup do čtvrtfinále porazili olympijské finalisty z Německa

herning Důležité body v boji o postup do čtvrtfinále play off mistrovství světa získali hokejisté Lotyšska, kteří ve skupině B v Herningu porazili Německo 3:1. Zato stříbrnému týmu z olympiády v Pchjongčchangu pomůže do vyřazovacích bojů už jen zázrak. Kromě výher nad Finskem a Kanadou potřebují Němci souhru dalších výsledků.

Prvním výraznějším momentem opatrného a vyrovnaného zápasu byl faul Draisaitla krátce před koncem úvodní třetiny.

V jinak velmi slušně hraném utkání, v němž obdržely oba celky jen po dvou menších trestech, si hvězdný útočník Edmontonu vysloužil za zásah do hlavy a krku navíc i osobní desetiminutový trest.



Lotyšsko - Německo 3:1 Branky a nahrávky: 37. Keninš (Abols, Balcers), 41. Galvinš (Indrašis, Džerinš), 48. Džerinš (M. Redlihs, Freibergs) - 49. Kahun (Draisaitl, Ehliz). Rozhodčí: Mayer (USA), Kaukokari (Fin.) - Malmqvist (Švéd.), Fluri (Švýc.). Vyloučení: 2:2, navíc Draisaitl (Německo) 10 min. Bez využití. Diváci: 8997.

Lotyšsko: Merzlikins - Galvinš, Cibulskis, Balinskis, Sotnieks, Freibergs, Rubins, Zile - M. Redlihs, Džerinš, Indrašis - Keninš, Abols, Balcers - Rihards Bukarts, Blugers, Roberts Bukarts - Razgals, Jevpalovs, Meija - Pavlovs.

Německo: Treutle - Y. Seidenberg, M. Müller, Holzer, D. Seidenberg, Krupp, J. Müller, Mebus - Plachta, Hager, Eisenschmid - Michaelis, Tiffels, Noebels - Kahun, Draisaitl, Ehliz - Krämmer, Pietta, Wiederer - Höfflin.



Bezbrankové skóre vydrželo až do konce 37. minuty. V ní měli po hrubce Lotyšů velkou příležitost Michaelis s Noebelsem, ale zmařila ji nepřesná finální přihrávka.

Hra se přelila na druhou stranu, kde se do přečíslení dvou na jednoho dostali Balcers s Abolsem, jenž mohl zakončovat, což čekal i gólman Treutle, ale Abols fantastickou zpětnou nahrávkou našel dojíždějícího Keninše, který poslal puk do prázdné branky.

Nádherná akce jakoby dodala Lotyšům sebevědomí i do startu třetí třetiny a soupeře naopak rozklížila.

Už po 15 vteřinách prostřelil německého gólmana ranou pod lapačku Galvinš, a když pak z pod ležícího beka Mebuse vyšťoural kotouč ve 48. minutě Džerinš a zvýšil na 3:0, bylo s finalisty olympiády zle.

Situaci Němců nijak nevylepšila ani rychlá odpověď Kahuna o 46 sekund později. Hager sice v 58. minutě ještě trefil tyč, Němci to zkusili i s hrou bez brankáře, gólově už se však neprosadili.

Tabulka: