Liverpool ostartoval rekordem gólmanské přestupové šachy. Vrátí se Čech zpět do Chelsea?

PRAHA Liverpool chystá nejdražší nákup brankáře fotbalové historie – Brazilce Alissona Beckera. Činí se i další giganti. A možná dojde také na velký návrat Petra Čecha.

Největší přestupová bomba léta nejspíše již vybuchla během světového šampionátu v Rusku. To když Portugalec Cristiano Ronaldo po roztrhání všech možných (i nemožných) rekordů v dresu Realu Madrid odešel do italského Juventusu.

Rozhodně tím ale přestupové ságy nekončí. Spíše naopak, vždyť kluby mají na transfery ještě větší půlku léta. A až po konci mundialu se mohou rozjet naplno.

Výraznou roli v těchto dnech převzali brankáři. A už od úterního rána začala ostrovní média spekulovat o jednom velkém návratu.

Po třech letech se mohl ze severu Londýna – Arsenalu – stěhovat zpět na jihozápad britské metropole – do Chelsea – rekordman Premier League v počtu vychytaných nul Petr Čech.

Že to nedává smysl? V šestatřiceti letech takový přesun? Navíc když Viktor Kolář, šéf agentury Sport Invest, která Čecha zastupuje, Seznamu Zprávy.cz řekl: „Kolem Petra Čecha je živo v každém období. Nicméně Petr se maximálně soustředí na novou sezonu v Arsenalu, konkrétní nabídka na stole není.“

Ano, poslední věta může být pravdivá, nevylučuje se ale tím, že Chelsea sonduje půdu.

Při bližším pohledu totiž spekulace Sky Sports a BBC smysl dávají. Belgičan Thibaut Courtois, který před čtyřmi lety Čecha vytlačil z brány „Blues“, je na odchodu do Realu Madrid. Respektive mu končí příští rok smlouva a prodloužit ji nechce.

Courtoisovi chybí jeho děti

Kromě sportovního hlediska je pro brankáře bronzového belgického výběru z právě skončeného mistrovství světa důležité také to osobní. Ve Španělsku, kde tři roky hájil branku Atlétika Madrid, žijí společně s jeho bývalou partnerkou jejich dvě děti.

A Courtoisovi se prostě stýská. „Není to snadné, ale věděl jsem, že to jednou přijde. Že se má bývalá přítelkyně vrátí zpět do Španělska. A já nad tím musím přemýšlet, své děti nade vše miluji,“ svěřil se už loni v listopadu pro ESPN.

Svá slova následně několikrát zopakoval a těžko věřit tomu, že by šlo jen o nátlak na vedení Chelsea, aby mu vylepšila stávající smlouvu. Už tehdy chtěl mít jasno před startem turnaje v Rusku, což se nepovedlo. A po jeho výborných výkonech v belgické reprezentaci touha po jeho službách u Realu Madrid ještě vzrostla. Všeobecně se očekává, že jej Chelsea pustí už nyní, než aby riskovala, že jí za půl roku odejde zadarmo, respektive za tabulkou částku.

Navíc když vítězové Ligy mistrů z posledních tří sezon touží také po jeho krajanovi a spoluhráči z klubu i reprezentace Edenu Hazardovi, který by měl zacelit místo po v úvodu zmíněném Cristianu Ronaldovi.

Chelsea původně měla na svém seznamu brankářských posil nejvýše Brazilce Allisona Beckera z AS Řím. Jenže ten se už včera objevil v Liverpoolu, kde má nahradit chybujícího Němce Lorise Kariuse. Toho od nemilosti z vlastních řad za minely v květnovém finále Champions League proti Realu (1:3) neochránil ani fakt, že jej dochytával s otřesem mozku po srážce se Sergiem Ramosem z úvodu druhé půle.

Vše nastartoval rekord Liverpoolu

Manažer „Reds“ Jürgen Klopp po pětadvacetiletém Allisonovi toužil tak mocně, že z něj udělá dokonce nejdražšího brankáře historie. Tým z Anfield Road by měl do věčného města poslat 70 milionů eur (cca 1,8 miliardy korun), což je o 17 milionů eur více, než kolik zaplatil v roce 2001 Juventus za Giangluigiho Buffona Parmě.

Zatímco tak Liverpool pozici brankářské jedničky aktuálně vyřešil, v Chelsea by měli v případě odchodu Courtoise problémy. Na soupisce A-týmu momentálně figuruje už jen Argentinec Willy Caballero, ze kterého v Rusku dvakrát velká jistota nesálala. Minela v zápase s Chorvatskem, kdy doslova namazal na gól Rebičovi, budiž toho důkazem.

Navíc klub boháče Romana Abramoviče převzal nový kouč, Ital Maurizio Sarri. Ano, ten Sarri, jehož již dnes bývalý klub Neapol ještě před pár týdny chtěl získat Petra Čecha. Český brankář nabídku s díky odmítl s dovětkem, že jeho prioritou je Premier League.

Chelsea tuto podmínku slibuje. Dočkají se na Stamford Bridge velkého comebacku, nebo přijde například úspěšný dánský syn slavného otce Kasper Schmeichel?

Další dny nejspíše napoví. Pravdou ale je, že zatímco šestinásobní angličtí šampioni elitního brankáře nutně potřebují, Arsenal má momentálně na tomto postu přetlak, vedle Davida Ospiny, Matthewa Maceyho a Emiliana Martíneze klub podepsal Bernda Lena z Leverkusenu.

A Čechovi končí smlouva už za necelý rok – 30. června 2019...