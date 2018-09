Lewis je před námi o velký kus. Tento ročník jsem svým největším nepřítelem já, říká Vettel

Před nadcházející Velkou cenou Singapuru je pořadí v čele jezdců až povážlivě nevyrovnané. Vedoucí Lewis Hamilton si vytvořil na pilota ve službách Ferrari Sebastiana Vettela náskok již třiceti bodů. „Tuto sezónu jsem svým největším nepřítelem já,“ připouští Vettel.

Průběžné pořadí MS (po 14 z 21 závodů): 1. Hamilton 256 b., 2. Vettel 226, 3. Räikkönen 164, 4. Bottas 159, 5. Verstappen 130, 6. Ricciardo (Austr./Red Bull) 118. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 415 b., 2. Ferrari 390, 3. Red Bull 248, 4. Haas 84, 5. Renault 84, 6. McLaren 52, 7. Toro Rosso 30, 8. Force India 28, 9. Sauber 19, 10. Williams 5. Pozn.: Force India po změně majitele startuje v MS jako nový subjekt, a proto přišla o body získané před Velkou cenou Belgie. Jezdcům stáje body zůstaly.

Německý jezdec si uvědomuje, že v tomto ročníku udělal velké množství zbytečných chyb. „Je to jednoduché. Lewis je teď před námi o velký kus, musíme ovšem zůstat soustředěni a neustále se zlepšovat. Chyby, které jsem udělal v Německu, Ázerbájdžánu, Francii a Itálii mě stály dohromady zhruba 60 bodů,“ bilancuje jezdec Ferrari.

Nejvíce ale musí mrzet čtyřnásobného mistra světa chyba při domácí Velké ceně Německa. Deštivý závod měl Vettel dlouho dobře rozjetý a s komfortním náskokem vedl. Patnáct kol před cílem ale přisla osudová chyba. Německý pilot neudržel svůj monopost v jedné z posledních šikan a naboural do bariér. Sám Vettel tuto chybu označil za jedno ze svých největších zklamání kariéry.

„Nejdůležitější věcí je ovšem to, že si dané chyby dokážu zanalyzovat a do příštích závodů se spolu s techniky poučit. Nejsem člověk, který by se v každé chybě piplal a ubíjel se jí,“ zůstává odhodlaný.

Jeho sebevědomí navíc může podpořit i fakt, že okruh Marina Bay v Singapuru je tradičně velmi neoblíbeným závodem, kde Mercedes často proti nejužší konkurenci zaostával výkonem svého vozu.

Neustále srovnávání s Hamiltonem však Vettel striktně odmítá a soustředí se především na sebe a svůj tým.

„Máme stále hodně šancí, kterých je potřeba využít. Nemůžeme se ale neustále koukat na Lewise a Mercedes obecně jako své hlavní nepřítele. Pokud se budeme soustředit jenom na sebe a nebudeme se stresovat okolím, můžeme ve zbytku závodů vítězit.“

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton.

Hamilton naopak věří v prolomení nepříznivých výkonů, kterými se Mercedes stabilně prezentuje.

„Doufám, že toho dokážeme o mnohem víc než v minulých letech. Tento městský okruh je hodně technický a nevyužívá se zde tolik rychlosti, což je pro nás možná na škodu. Tento rok se však v továrně Mercedesu Marina Bay hodně testovala a cítím, že budeme o dost konkurenceschopnější, než v minulých letech,“ zní odhodlaně britský závodník.

Hamilton však zároveň zůstává pokorný i vůči Ferrari a ví, že zbytek ročníku nebude jednoduchý.

„Před námi ještě spostu bodů, o které se bude závodit. Čeká nás ještě vzrušující část ročníku. Nic není rozhodnuté,“ nepodceňuje Hamilton souboj o závěrečný titul mistra světa.