Lenin mě nezajímá. Jsem komentátor, ne turista, říká komentátor MS Bosák

PRAHA Když letěl před čtyřmi lety do Brazílie, byl smířený, že další mistrovství světa už nebude. Co taky zažít většího? Komentujete finále v Rio de Janeiru, na Maracaná, nejslavnějším stadionu ze všech: „Myslel jsem si, že mířím ke konci.“ Teď je populární fotbalový komentátor Jaromír Bosák zpátky. Nepřestal a 15. července bude v Rusku znovu u finále mistrovství světa.

A nezlobte se za tykání. Z branže se známe tak dlouho, že by rozhovoru vykání neslušelo.



Co se v tobě zlomilo, že jsi před čtyřmi lety neskončil?

Nevím. Do Brazílie jsem odlétal emočně unavený, fyzicky grogy, měl jsem zdravotní lapálie, na zádech nesl skoro padesátku. Brazílie mi vycházela jako elegantní a symbolická rozlučka s komentováním. Co víc člověk může dokázat?

Dopadlo to jinak.

Snad kvůli tomu, že mě nikdo nevyhnal z práce.

Jaromír Bosák je nejpopulárnější český fotbalový komentátor.

Nebo?

Nebo kvůli tomu, že mě to nepřestalo bavit. Přehodnotil jsem priority. Odpočinul si. Před Brazílií na mě dolehla únava, myšlenky zčernaly. Přes dvacet let v jedné práci, to se musí logicky dostavit únava materiálu. Jenže jakmile jsem se pustil do práce, zase jsem chytil vítr.

Překvapí tě ještě něco? Čeká tě už sedmé mistrovství světa.

Málokdy platí, že všechno slíbené klapne. Na technické nedorazy jsme zvyklí, člověk je obrněný.

Jaromír Bosák (53) je čtyřiadvacet let sportovním komentátorem České televize. Na Karlově univerzitě vystudoval Fakultu sociálních věd, jako novinář začínal v rádiu Bonton, pak psal pro časopis Gól a od roku 1994 v televizi komentuje převážně fotbalové přenosy. Proslul originálními hláškami, fanoušky často pobaví vtipem. Do Ruska cestuje na svůj sedmý světový šampionát, spolu s kolegou Luďkem Zelenkou bude přímo z místa komentovat už od základních skupin. Česká televize z turnaje odvysílá všech 64 zápasů v přímém přenosu a celkem připraví divákům 223 hodin fotbalové podívané.



Klaplo někdy všechno?

V Německu, na mistrovství světa 2006. To bylo po německu precizní. Vzhledem k tomu, že německy mluvím a bundesliga patří mezi moje oblíbené soutěže, všechno bylo super.

A Rusko?

Záleží na letecké dopravě, z toho mám trochu strach.

Podle toho jsi vybíral zápasy, které budeš komentovat?

Ne, tak se uvažovat nedá. Privátně bych se rád podíval třeba k Uralu, ale stálo by mě to dva tři dny cesty, takže bych se spolu s časovým posunem nestačil pořádně připravit na zápas, což si nemůžu dovolit. Jsem komentátor, ne turista, takže zůstanu kolem Moskvy. Budu tam, kam se dá za dvě tři hodiny doletět. Nebo přes noc dojet rychlovlakem. Novgorod, Soči, Petrohrad... Ničemu by nepomohlo, kdybych se unavil dlouhou cestou.

Proto jsi třeba v Brazílii vynechal exotické Manaus?

Ano. Přitom fotbal v Amazonii mě lákal jako máloco. Nové místo, nové zážitky. Ale nemůžu být sobec.

Na co se těšíš teď?

Na krásný Petrohrad. Když budu mít trochu volno, rád se v Moskvě projdu po Rudém náměstí, ale na mrtvolu Lenina zvědavý nejsem. Možná se budeš divit, ale nejvíc ze všeho se těším na dobrý fotbal. Na vyhecované hráče, kteří předvedou to nejlepší, co v nich je.

Jaromír Bosák na „druhé straně barikády“.

Jde to vůbec po sezoně, během které ti nejlepší zvládnou šedesát zápasů i víc?

Mistrovství světa se hraje jednou za čtyři roky, kopeš za svou zemi, fandí ti celý národ. Kdy jindy ze sebe vymáčknout zbytek sil?

Ale tělo může být vybité?

Na fotbale mě mrzí, že vymýšlí nové a nové projekty, které chce vrazit do volných termínů. To je až absurdní. Hokejisti v NHL sice odehrají dvaaosmdesát zápasů v základní části a k tomu mají ještě vyřazovací část, ale zároveň dostanou adekvátní dovolenou. Dva měsíce si odfrknou, mentálně i fyzicky se dají do kupy, na hokej zapomenou. Fotbalisti takovou možnost nemají.

Jsou královsky placení.

Souhlasím i nesouhlasím. Messi, Ronaldo, Neymar, Cavani, Lewandowski... Kolik mají času na odpočinek? Jen co skončí šampionát, budou se svými kluby spěchat na turné do Malajsie, Austrálie, Ameriky. Jestli dostanou čtrnáct dní volno, je to moc. Jak se mezitím mají dát do kupy? Fotbal zapomíná, že hráči nejsou stroje.

Od září se rozjede nová soutěž zvaná Liga národů. Nejlepší reprezentace se díky ní můžou dostat na mistrovství Evropy.

Podle mě je to kravina, protože z kalendáře zmizí přípravné zápasy. Kde má trenér zkoušet, když pořád bude muset o něco hrát? O postup na Euro, o lepší postavení v tabulce, o koeficient.

Jaromír Bosák je pánem éteru.

Copak se ti nekomentují líp zápasy, ve kterých o něco jde?

Jsou lepší, jsou sledovanější, jenže přáteláky jsou v mých očích nutností, aby dostali mladí čuchnout a čekatelé na příležitost si tu příležitost skutečně vyčekali. Když se hraje o hodně, ti prověření těžko vzkážou trenérovi: Nezlobte se, jsem utahaný, vemte někoho jiného. I trenér by měl mít právo testovat. Proto má hokej svoji Euro Hockey Tour.

Jak to myslíš?

Kolik tam se hraje v uvozovkách nesmyslných zápasů. Jenže trenéři právě v nich vidí hráče, kteří se sice nedostanou na mistrovství světa, ale měli by dostat šanci, aby se ukázali. Basket, volejbal, házená. Všechny kolektivní sporty mají a potřebují přípravná utkání.

Fotbal zdaleka nejvíc vydělává.

No právě. Díky prodeji přenosových práv z Ligy národů zase vydělá majlant. Fotbal kouká převážně přes peníze, vždyť zase zvyšuje odměny pro účastníky Ligy mistrů. Real Madrid dostane v příští sezoně padesát milionů eur, aniž by kopl do míče. Proč, proboha? Co to je? Příkop mezi nejlepšími a dobrými bude čím dál hlubší. Jen špička si bude moct dovolit nejlepší hráče a šroubovat jejich ceny do absurdna.

Když jsi mluvil o hokeji, nezávidíš mu, jaké má v České televizi možnosti? Ty letíš na mistrovství světa sám a teprve později tě doplní kolega Vlášek, zato hokejové šampionáty bývají každoročně načančané ve velkém.

Z globálního pohledu to divné je, protože ve sportu se významu fotbalového mistrovství světa nic nepřibližuje. Na druhou stranu sledovanost hokejového šampionátu je u nás vyšší, protože Češi budou vždy hrát čtvrtfinále, takže potencionálně o medaili. Já si jen můžu přát, aby se fotbalisti probojovali za čtyři roky do Kataru, pak předpokládám, že se i naše možnosti zvýší.

Jaromír Bosák.

Bude se vůbec v Kataru hrát?

Doufám, že ne, že šampionát přeloží do normální destinace. Katar si mistrovství světa koupil, to mi nikdo nevymluví. Představ si, že v Nigérii postaví dvě hokejové haly a uspořádají tam šampionát v hokeji. Navíc v prosinci, ne v květnu. Nonsens. Úlet. Stejně jako Katar 2022. Co se stane, až v listopadu přeruší všechny soutěže?

To zatím netuším, ale v horkém Kataru se v létě nedá ani vyjít na ulici.

Co je to za blbost? Reprezentanti zmizí na měsíc k Perskému zálivu a co bude dělat zbylých devadesát devět procent hráčů? Jen trénovat? Dají si pauzu? A za co budou dostávat peníze? A co po mistrovství, až se ti nejlepší vrátí a budou celí zhuntovaní? Dostanou dovolenou, když byznys musí běžet dál?

No právě, je to hlavně byznys.

Tolik lidí muselo dostat zaplaceno, aby při hlasování zvedlo ruku pro Katar. Tam šampionát nepatří. Nehledě na to, že při výstavbě nesmyslných stadionů umírá spousta dělníků z Bangladéše, Pákistánu či Srí Lanky. Pracují v nelidských podmínkách, za nuzné peníze. Hvězdy jako Ronaldo nebo Messi by měli jako první říct: Hele, proberte se, tam my jet nemůžeme! Mistrovství světa musí být jinde! To by byla reakce podle mého gusta.

V Anglii se dlouho spekulovalo, jestli nebojkotovat ruský šampionát.

Angličané byli ve volbě šampionátu protikandidátem a prohráli. Proč? Taky si o tom myslím své, čisté to být nemohlo. Když k tomu přidáte anexi Krymu, novičok a Skripala, úplně ty pohnutky chápu. Upřímně, asi nebylo reálné, aby Angličané nepřijeli, ale vyjádřit se museli. Jen se bojím, jak v Rusku dopadnou jejich rowdies.

Jaromír Bosák.

Myslíš kvůli odvetě za předloňskou bitku na mistrovství Evropy v Marseille?

Byl to nefér souboj, při kterém Angláni dostali od Rusů na budku. Zanechalo to v nich hlubokou stopu a budou chtít pomstu. Jen doufám, že nikdo neumře.

Snad ne, to by fotbalu ublížilo. Mimochodem, koho tipuješ na titul?

Výborní jsou Španělé a líbí se mi Francouzi. Kolikrát jsem se jako kluk přistihl, jak přemýšlím, že hraju největší zápasy. Občas mě napadá, jaké by to bylo, kdybych coby obránce naháněl Mbappého a Griezmanna, útočné hvězdy Francie. A vždy se orosím.

Brazilcům nevěříš?

Že by vyhráli pošesté? Klidně! Jsou nažhavení, útočník Neymar si proti své vůli odpočinul, protože musel na operaci zánártní kůstky. A hlavně prahnou po odvetě. Před čtyřmi lety hráli doma a skončili čtvrtí. Takový výsledek v Brazílii nikoho nezajímá, byla to ostuda, trapas. Docela by se mi líbilo, kdyby se opakovalo finále z osmadevadesátého.

Francie - Brazílie 3:0?

Ne s tím výsledkem, ale obsazením.

Před čtyřmi lety ses seknul. Nevěřil jsi Němcům, kteří nakonec vyhráli.

No jo, stává se. Ani teď je netipuju na finále. Viděl jsem je v nedávném přáteláku proti Rakousku a musím říct, že dostali na zadek. Prohráli 1:2 a byli horší. Na druhou stranu to byla užitečná facka. Trenér Löw je skvělý psycholog, takže jsem přesvědčený, že se z toho poučil. Navíc se po devítiměsíčním zranění vrátil brankář Manuel Neuer, kterého Němci považují za pánaboha.

Ale?

Kariéru mezitím uzavřeli Lahm, Schweinsteiger, Klose, tři legendy, na které bylo spolehnutí. Bez nich Němci titul neobhájí.

A ty už jsi promyslel, které mistrovství světa bude tvoje poslední?

Tentokrát už moc neplánuju. Spíš se modlím, aby to z mé strany pořád mělo šťávu. Abych nebyl nudný. Aby se na Kavčích horách někdo nemusel slitovat a vyhodit mě. To je moje noční můra. Že nepoznám moment, kdy se hodí odejít. Nechci v televizi jen dožívat.