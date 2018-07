Legenda Mbappé? Jen on a Pelé dokázali na MS to, co nikdo jiný

KAZAŇ Byl to jeho zápas, po kterém je srovnáván s Pelém. Kylian Mbappé jako druhý fotbalista v historii dokázal to, co legendární Brazilec, považovaný za nejlepšího hráče všech dob. „Lichotí mi to, ale Pelé je přece jen jiná kategorie,“ usmál se francouzský útočník.

Mbappé jako druhý teenager v historii dal na mistrovství světa v jednom utkání dva góly. Před svými dvacetinami to dokázal právě jen Pelé, nejslavnější z nejslavnějších, na mistrovství světa ve Švédsku v roce 1958.

Tenkrát sedmnáctiletý Pelé rozhodl čtvrtfinále proti Walesu (1:0), v semifinále Francii skolil hattrickem (5:2) a Švédsku ve finále dal dva góly (5:2).

Mbappému je devatenáct a v sobotním osmifinále proti Argentině se podílel na třech gólech Francie ze čtyř (4:3). V úvodu po úchvatném sólu takřka přes celé hřiště ho ve vápně srazil Rojo a z penalty otevřel skóre Griezmann.

Po přestávce Mbappé dal dvě branky na 3:2 a 4:2. Před třetí se krásně uvolnil ve vápně, při čtvrté ukázal chladnokrevnou koncovku.

„Jsou tady nejlepší fotbalisté na světě, takže je to ideální příležitost ukázat své schopnosti. A zároveň chci pomoct týmu,“ řekl útočník Paris St. Germain novinářům, když v tiskovém středisku přebíral cenu pro hráče utkání.

Svou oddanost hře a francouzskému týmu dokládá i tím, že na šampionátu hraje zadarmo.



Odměnu od francouzské federace, která se v případě titulu může vyšplhat až na 432 tisíc eur (11,2 milionu korun), věnuje na charitu „Preiers de Cordees“. Ta organizuje sportovní akce pro tělesně postižené děti.

„Nepotřebuji peníze za to, že reprezentuji svou zemi,“ pronesl Mbappé, za něhož se PSG před rokem zavázalo zaplatit Monaku 4,7 miliardy korun, což z něj dělá druhého nejdražšího fotbalistu historie po klubovém spoluhráči Neymarovi.