Tentokrát září na snowboardu. Obojživelnice Ledecká vyhrála úvodní SP v Itálii

CAREZZA Ester Ledecká zahájila olympijskou sezonu na snowboardu vítězně. Úřadující mistryně světa vyhrála v italské Carezze úvodní obří slalom Světového poháru a v seriálu vybojovala už desátou zlatou medaili. Osm z nich má právě z obřích slalomů.

SP ve snowboardingu v Carezze (Itálie) - paralelní obří slalom: Muži: 1. Sobolev (Rus.), 2. Galmarini, 3. Caviezel (oba Švýc.). Ženy: 1. Ledecká, 2. Hofmeisterová (Něm.), 3. Meschiková (Rak.).

Triumf na začátku zimy s vrcholem na hrách v Pchjongčchangu je velkým povzbuzením. „Rozhodně je to skvělé a lepší než začít poslední. To je jasné,“ usmála se Ledecká a dodala: „Bylo to těžké, dost vyrovnané. Hodně se to rozbíjelo, nahoře byly nepříjemné seky a jsem ráda, že jsem to zvládla. Mám radost!“ Dvaadvacetiletá Češka úspěšně kombinuje snowboarding s alpským lyžováním a ještě v sobotu jela na lyžích superobří slalom ve Svatém Mořici. Na prkně trénovala jen tři dny před závodem. „Rozhodně jsem to nečekala,“ řekla o výhře. „Věděla jsem, že nemám moc naježděno, a ještě ráno jsem si dala co nejvíc jízd. A vybrali jsme výborné prkno. Musím pochválit celý tým,“ uvedla.



Za celý den nenašla přemožitelku a na rozdíl od soupeřek nechybovala. Důležitá byla už výhra v kvalifikaci, protože pak si obhájkyně křišťálového glóbu za paralelní disciplíny mohla ve vyřazovací části vybírat trať a jezdila jen v rychlejší modré. „Byla to obrovská pomoc. Fakt to pomohlo,“ přikývla Ledecká.

První kolo zvládla jistě a ve čtvrtfinále i v semifinále její soupeřky spadly. „Nevím, proč chybovaly. Ze svého pohledu se mi to těžko hodnotí, ale je možné, že když někdo jede před vámi líp, tak se snažíte zkrátit stopu a v těchto podmínkách, kdy jsou tam seky, tak takhle moc dlouho jet nejde,“ uvedla Ledecká.

Suverénně zvládla také jízdu o zlato. Němka Ramona Hofmeisterová sice o něco lépe odstartovala, ale v osmé brance si přisedla na sníh a v cíli finále na Ledeckou ztratila 1,42 sekundy. „Od začátku jsem se soustředila na sebe. Obě tratě byly rozsekané, ale věděla jsem, že modrá je dole možná rychlejší, takže jsem nepanikařila. Snažila jsem se ztrátu trochu dohnat a podařilo se,“ řekla Ledecká.

Nový kouč Ledecké Justin Reiter ocenil její disciplínu a techniku jízdy. „Skvěle si vedla ve spodní části trati, což hodně lidem očividně dělalo problémy. Prostě všechno klaplo a ona byla hodně silná. Jsem za to vděčný. Sezona je dlouhá a čeká nás ještě hodně závodů, ale je to nádherný start,“ řekl americký trenér.

Už v pátek se v Cortině d’Ampezzo uskuteční další paralelní obří slalom a v sobotu večer slalom.