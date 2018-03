Ledecká v super-G tentokrát konkurenci nezaskočila, závod nedokončila

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko) Superobří slalom - ženy: 1. Goggiaová (It.) 1:07,92, 2. Rebensburgová (Něm.) -0,32, 3. Vonnová (USA) -0,53, 4. Gisinová (Švýc.) -0,75, 5. Brignoneová (It.) -0,93, 6. Weiratherová (Licht.) -1,08, 7. N. Fanchiniová (It.) -1,15, 8. Veithová -1,20, 9. Schmidhoferová -1,24, 10. Venierová (všechny Rak.) -1,44, ...LEDECKÁ (ČR) nedokončila. Konečné pořadí superobřího slalomu (po 8 závodech): 1. Weiratherová 461, 2. Gutová (Švýc.) 375, 3. Veithová 339, 4. Gisinová 313, 5. Goggiaová 311, 6. Brignoneová 296, ...47. LEDECKÁ 7. Průběžné pořadí SP (po 37 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1673, 2. Holdenerová (Švýc.) 1088, 3. Rebensburgová 977, 4. Goggiaová 958, 5. Weiratherová 887, 6. Vlhová (SR) 864, ...61. LEDECKÁ 101, 114. CAPOVÁ 12, 118. PAULÁTHOVÁ 8, 119. DUBOVSKÁ (všechny ČR) 7. Muži: 1. Kriechmayr (Rak.) 49,43, 2. Innerhofer (It.) -0,04, 3. Svindal (Nor.) a Dressen (Něm.) oba -0,08, 5. Reichelt (Rak.) -0,15, 6. Jansrud (Nor.) -0,19, 7. Caviezel (Švýc.) -0,23, 8. Ferstl (Něm.) -0,37, 9. Walder -0,42, 10. Hirscher (oba Rak.) -0,43. Konečné pořadí superobřího slalomu (po 6 závodech): 1. Jansrud 400, 2. Kriechmayr 320, 3. Svindal 274, 4. Reichelt 267, 5. Franz (Rak.) 226, 6. Ferstl 195. Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Hirscher 1520, 2. Kristoffersen (Nor.) 1205, 3. Svindal 886, 4. Jansrud 884, 5. Feuz (Švýc.) 856, 6. Pinturault (Fr.) 707, ...158. BERNDT (ČR) 1.