Ledecká se dohaduje svazem lyžařů o reklamy. Nedostala však ještě ani odměnu za zlata

PRAHA Dvojnásobnou olympijskou šampionku Ester Ledeckou musí po olympiádě čelit spoustě složitých rozhodnutí ohledně sponzoringu. Po jejím velkém úspěchu na hrách v Pchjongčchangu se z ní stal magnet na peníze, na kterém by se spousta firem ráda přiživila. Jedním z nich je i Svaz lyžařů, který si nárokuje dvě velké marketingové plochy na Ledecké závodní kombinéze.

Svaz lyžařů České republiky má od konce dubna nové vedení Úseku alpských disciplín.

Na následující období byl na pozici předsedy zvolen na valné hromadě Ladislav Forejtek a do rady s ním byla zvolena šestice Robert Varga, Martin Štěpán, Karel Vlček, Eva Kurfürstová a Stanislav Kmoch.

Vedení svazu by chtělo využít kombinézu Ester Ledecké k propagaci vlastních sponzorů, případně Ledecké prostor na kombinéze prodat a získat peníze na provoz.

Nabídku už podle Deníku Sport předložila agentuře Sport Invest, která Ledeckou zastupuje.

To se však závodnici a jejímu týmu samozřejmě nelíbí, její kariéru totiž z většiny financoval otec Ledecké Janek, který už v minulosti vyčíslil své náklady na více než deset milionů korun.



„Jde nám o dohodu a nějakou podporu. Princip je takový, že potřebujeme peníze na mladé. Musí tam být nějaká solidarita,“ řekl nový předseda úseku Forejtek.

Náklady na sezonu Ledecké jsou totiž velmi vysoké.

Závodnice má totiž kolem sebe široký realizační tým, a když se k tomu připočítají finance za soustředění a všechny další náklady, šplhal se rozpočet Ledecké už před čtyřmi lety na tři miliony korun ročně.

Sezona ji nyní stojí až sedm milionů

„Lyžování je samo o sobě extrémně drahé a spolu se snowboardingem je to dražší než tenis, golf a snad všechny další sporty. Sice bych si za to mohl koupit ferrari, ale o to mi nikdy nešlo. Její kariéra mě vždycky bavila, takže jsem toho ani na vteřinu nelitoval,“ řekl Janek Ledecký po druhém triumfu své dcery.

Teď už však Ledecká platí své náklady sama, když svůj tým a další výdaje pokrývá financemi z prize money a od sponzorů. Už před hrami ji sponzorovaly firmy jako Coca-Cola, Visa nebo Adidas.

„Před olympiádou jsme měli od sponzorů zhruba deset milionů korun ročně. Bez prize money. Výdaje na sezonu jsou ale obrovské. Tým, který kolem sebe Ester má, stojí přibližně sedm milionů. A díky tomu, že ho má, přicházejí takové výsledky,“ říká manažer Ledecké Viktor Valta.



V minulosti dostávala marketingové plochy od svazu zdarma

Jednání o využití maketingových ploch na kombinézách a celkově oblečení se vedou mezi svazem a sportovci každou sezonu, dřív je ale Ledecká dostávala kompletně k dispozici.

„Svaz měl vždycky blokaci, kterou nevyužil. Od září pak měla Ester k dispozici všechny plochy, aby si zajistila finance sama. Požadavek na plochy přišel pokaždé, nějak jsme se vždycky dohodli. Ve finále to dopadlo tak, že nebyli schopni nic zobchodovat, tím pádem neměli důvod plochy využívat,“ dodává Valta.

Teď po úspěchu Ledecké se ale situace zřejmě změnila, pro svaz by nemělo být ani zdaleka tak těžké plochy na jejím oblečení prodat a asi se jich nebudou chtít tak jednoduše vzdát.



Teď žádá svaz finanční kompenzaci za odstoupení od nároku na dvě plochy na kombinéze. Každá z nich má obsah padesáti centimetrů čtverečních a jde tak o více než třetinu využitelné marketingové plochy.

Janek Ledecký nesouhlasí

„Tohle mě nenapadlo ani v nejdivočejších snech. Nás to úplně vyděsilo. Svaz v minulosti nebyl schopen zajistit sponzory, takže plochy byly vždy závodníků. Ti je využívali pro svoje sponzory, aby mohli zajistit svoji závodní činnost. V momentě, kdy se někomu podaří takový úspěch, je za to potrestaný,“ zlobí se otec Janek.

„Ester v minulosti dostávala podporu. Samozřejmě jí nepokryjeme fungování celého týmu, můžeme se bavit o dvaceti procentech. Naše záchrana je reprezentační smlouva. Všichni reprezentanti ji musí mít. Jsme povinni se starat o fungování úseku. Věřím, že se dohodneme,“ doufá Forejtek.

Dohady o financích přišly v nevhodnou dobu, protože Ledecká zatím podle svého otce stále neobdržela finanční odměnu za dvě zlaté olympijské medaile.

Za ty měla vyinkasovat tři a půl milionu korun, více než 1,2 milionu měl obdržet její realizační tým. Premiér v demisi Andrej Babiš už více než před dvěma týdny rozdával úspěšným olympionikům symbolické šeky, peníze však prý stále nedorazily.

Zatím nikdo nedostal ani korunu, ani realizační tým, ani Ester. Je opravdu neuvěřitelné, že v takové situaci svaz přišel s požadavkem, že by Ester měla platit svazu peníze. Vrátili jsme se sakumprásk šest let zpátky do momentu, kdy Ester jezdila žákovskou kategorii a všechno jsme si platili sami. Je to ostuda, hanba a křivda,“ tvrdí Ledecký.