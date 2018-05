Ledecká přiznává: Zlaté jízdy mi pořád někdo připomíná. A hledáme posilu do týmu

PRAHA Tři měsíce uplynou od jejího senzačního olympijského představení. Ester Ledecká nadále každý den vzpomíná na obě zlaté jízdy na hrách v Pchjongčchangu. „Pořád mi to někdo připomíná,“ říká 23letá šampionka.

Sama si tedy na zlaté jízdy na lyžích a snowboardu nevzpomenete?

Do toho programu to nejde narvat, když vám to každý den někdo připomíná. Ale teď se mi vybaví kopec, krásné vzpomínky z jízdy a všechno, co se událo. Byla to spousta krásných emocí a úžasný zážitek.

Už jste našla místo medailím?

Půjčovala jsem je nedávno dědovi (bývalý hokejista Jan Klapáč, mistr světa z roku 1972), tak předpokládám, že jsou u mamky.

Kolikrát jste viděla vítěznou jízdu v superobřím slalomu?

Rozebírali jsme ji před finále Světového poháru v Aare kvůli technice a zdokonalení, abych se poučila. Pak jsem se koukala i sama, vyhodnocovala věci, které bych chtěla zlepšit. A asi stokrát mi to pouštěli ve švýcarské televizi.

Měla jste v tak hektickém programu i čas na posezonní odpočinek?

Odpočívala jsem 14 dnů. Snažila jsem se dostat do pražského rytmu, což se mi zpočátku moc nevedlo, protože jsem zvyklá ráno vstát: rozcvička, na kopec, domů a na fyzioterapii a takhle pořád dokola během osmi měsíců v roce. Najednou to byla změna.

Máte za sebou i první testování lyží na novou sezonu. Jak probíhalo?

Zatím jsme toho příliš nevyzkoušeli, protože továrna není připravena na vydávání materiálu. Sice jsme dostali možnost vzít si materiál, jaký chci, ale nejspíš zůstaneme v módu, že si vezmeme ty páry lyží, které jsem schopna otestovat.

A co tradičně problémové boty?

Zatím v Atomicu neměli moje, protože jsem nepoužívala loňský model, ale předloňský. Teď jezdím v těch starých, několikrát opravovaných, stále drží.

Potřetí v řadě jste se stala Královnou bílé stopy. Navíc korunu jste si převzala v oblíbeném divadelním prostoru Jatka78.

Jsem moc ráda, že vyhlašování bylo zrovna tady, mám cirkus La Putyka hrozně ráda a fandím jim. Byla jsem tady loni na představení Letní Letná a odnesla jsem si opravdu silné zážitky.

Vyrazíte často za kulturou?

Pozvánek samozřejmě dostávám hodně - všech si nesmírně vážím -, ale volného času příliš nemám, tak se snažím vybírat, co se líbí mně a být trochu sobecká. Co opravdu nemusím, jsou dýchánky s politiky. Na to mě opravdu moc neužije, tam mě asi nezachytíte.

Dojde během léta k obměnám ve vašem početném realizačním týmu?

U lyží všichni pokračují. Aktuálně se řeší působení Justina (Reitera, snowboardového trenéra). Záleží, kolik dostanu na sezonu peněz.

A případné rozšíření? Volala jste po fyzioterapeutovi.

Máme plno kandidátů, nečekala jsem, že se najde tolik bláznů, kteří by se mnou jezdili. Musíme vybrat někoho, kdo do týmu zapadne, s kým bude sranda a hlavně se mnou vydrží.

Zatím v něm převládají muži. Nedáte přednost ženě?

Určitě to musí být kluk, aby všechno unesl. Potřebuju tahat tyče, obrovský batoh s plyšákama a dalšími zbytečnostmi. Nebude to mít vůbec lehký.

Zajímáte se i o problémy s vyplácením odměn za olympijské medaile?

Osobně to neřeším. O všechno se stará agentura Sport Invest, která mě zastupuje. Jsem ráda, že to takhle je, nemusím se angažovat.

Nevměšujete se ani do diskuze se svazem o reklamní plochy na závodní kombinéze? Lyžaři touží naplnit rozpočet i díky vašemu marketingovému potenciálu.

Je jasný, že svazu se moc nelíbí, že z toho koláče peněz, který mají, si já ukrojím nejvíc, protože mám nejlepší výsledky. Taková jsou ale kritéria. Kvůli tomu já určitě zpomalovat nebudu.