Ledecká má smůlu. Příští rok na MS nemůže zopakovat olympijský double

PRAHA Po triumfu v lyžařském super-G a obřím slalomu na snowboardu na olympijských hrách v Pchjongčchangu se chtěla Ester Ledecká postarat o podobný double i příští rok na mistrovství světa. Má ale smůlu. Lyžařský šampionát se totiž koná v téměř stejný termín jako ten snowboardistů.

„Je to smutná zpráva. Musíme si o tom promluvit s trenéra a něco vymyslet,“ smutnila Ledecká poté, co v pondělí přebrala pomyslný klíč od Prahy, který ji předala její primátorka Adriana Krnáčová.

Snowboardový šampionát se totiž koná v americkém Deer Valley od 1. do 10. února 2019, MS v alpském lyžování ve švédském Aare zase 5. až 17. února.

„Když to je postavené takhle, tak je to o to horší,“ pžiznal lyžařský trenér Ledecké Tomáš Bank.



Jeho jedinou nadějí je generální sekretářka Mezinárodní lyžařské federace Sarah Lewisová, která má pro Ledeckou slabost.



„Sarah je z Ester nadšená. Možná by mohli kalendář upravit tak, aby se to dalo stihnout,“ věří Bank.