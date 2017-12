Ledecká je po pádu v pořádku. Jen jsem se pomazlila se sítí, vtipkovala

lake louise Ester Ledecká spadla při superobřím slalomu lyžařek v Lake Louise. Nešlo ovšem o nic vážného, česká olympijská naděje žádná zranění neutrpěla. Závod Světového poháru vyhrála Tina Weiratherová, obhájkyně prvenství v této disciplíně.

V pátek si ve sjezdu srovnala děleným 13. místem osobní maximum ve Světovém poháru. V sobotu jej ve stejné disciplíně na stejném svahu vylepšila rovnou na báječnou 7. příčku.



V neděli ale u jména Ester Ledecká v superobřím slalomu svítila zkratka DNF - nedokončila. Ovšem pád do ochranné sítě podle zpráv z Kanady naštěstí pro 22letou závodnici neměl žádné vážnější následky.

„Jsem v pohodě, jen jsem se trochu pomazlila se sítěmi,“ uvedla se smíchem pro agenturu Sport Invest.



„Ani nevím, kde se stala chyba, teprve to budeme s trenéry rozebírat u videa. Ondra (Bank) mi říkal, že jsem možná zachytila o bránu, což mě trochu přetočilo. Když člověk jezdí na téhle úrovni, tak občas spadne.“

Ženy - superobří slalom: 1. Weiratherová (Licht.) 1:18,52, 2. Gutová (Švýc.) -0,11, 3. Schmidhoferová (Rak.) -0,27, 4. Worleyová (Fr.) -0,83, 5. Shiffrinová (USA) -0,84, 6. Schnarfová (It.) -0,88, 7. Fluryová (Švýc.) -0,92, 8. Hütterová (Rak.) -0,94, 9. Goggiaová (It.) -1,00, 10. Suterová (Švýc.) -1,25, ...43. Křížová -4,62, Ledecká nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Shiffrinová 510, 2. Rebensburgová (Něm.) 338, 3. Weiratherová 234, 4. Vlhová (SR) 221, 5. Hütterová 182, 6. Worleyová 170, ...24. Ledecká 56, 91. Dubovská 2.

„Já mám teda kliku, že nepadám tak často jako jiné závodnice, ale to bude i tím, že nemám tak riskantní pojetí jízdy.“

Ledecká patří k největším olympijským nadějím české výpravy pro jihokorejský Pchjongčchang 2018, kde budou velkou favoritkou na snowboardu.

Na lyžích mezi elitu teprve vstupuje a její potenciální možnosti naznačil právě sobotní výkon v Lake Louise.



Kanadský víkend sice měl nebezpečně vyhlížející tečku, ovšem jen vizuálně.

„Nevím, jak to vypadalo v televizi, ale nic dramatického se nedělo. Možná to vypadalo hůř, než to bylo ve skutečnosti. Kdyby tam nebyla síť, tak bych to ubrzdila, takhle už jsem nestihla zareagovat a vletěla do ní,“ popsala.

Tři dny v Lake Louise si Ledecká proto může zapamatovat jako lyžařsky dost možná ten vůbec nejpovedenější. „Ale doufám, že životní závod teprve přijde,“ uvedla po své 7. příčce.