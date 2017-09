Laver Cup je tu. Do nablýskané show vstoupí i Berdych, Federer začne na lavičce

PRAHA Tváře zůstaly stejné, bok po boku opět stáli tenisoví machři Roger Federer, Rafael Nadal či Nick Kyrgios. Nechyběly ani legendy v rolích kapitánů: John McEnroe s Björnem Borgem.

Tentokrát už aktéři prvního ročníku Laver Cupu nemávali fanouškům na Staroměstském náměstí, nýbrž pózovali na černém kurtu vysočanské O2 areny.



Slušivá saka s červenými či modrými kapesníčky v klopách vystřídaly bundy ve stejných barvách. I tento detail naznačil, že se Laver Cup ve čtvrtek odpoledne posunul od načančaných ceremonií k opravdovému sportu. Borg s McEnroem tento příklon stvrdili oznámením nominací pro dnešní zápasy.

Teď už se nemluví o ničem jiném než o tom, jak Američan Frances Tiafoe z výběru světa odstartuje unikátní turnaj proti Marinu Čiličovi z Chorvatska. Případně se debatuje, jak si povedou ve čtyřhře domácí favorit Tomáš Berdych s Rafalem Nadalem. Připomínají se vzájemné bilance soupeřů, hledají se přednosti a slabiny každého hráče. Do pátečního programu, který stejně jako sobota a neděle nabídne tři dvouhry a jeden deblový mač, nezasáhne Roger Federer. Švýcarský fenomén a jeden ze zakladatelů Laver Cupu zůstane jen na střídačce.

„Že budu první den na lavičce? To je v pohodě. Rozpis vypadá úžasně, budu velký fanoušek,“ slibuje muž, jehož startovné na pražské slávě je vskutku nemalé – 19násobný grandslamový šampion údajně za svou účast dostal dva miliony dolarů. Divákům, kteří libeňskou halu zaplní takřka do posledního místečka, se ukáže v singlu v sobotu.

A co tolik očekávaná čtyřhra s Nadalem? „Lidé by šíleli, tím jsem si jistý,“ říká Federer. Konečné rozhodnutí je na Borgovi, Švéd chce vidět oba velikány spolu v tréninku a pak se rozhodne, zda je nasadí.

Zatímco v pátek by za případné vítězství dostali jeden bod, o den později dvojnásobek. V neděli má pak každý triumf cenu tří bodů, Laver Cup tak bude napínavý až do samotného konce. Pro zisk nablýskaného poháru je potřeba, aby jeden z výběrů získal alespoň 13 bodů. Za stavu 12:12 by rozhodovala čtyřhra zvaná „decider“. Borgův výběr Evropy je v roli výrazného favorita, svět může spíše jen překvapit.

Německý tenista Alexander Zverev na Laver Cupu v Praze.

Šance kádru vybraného McEnroem snižuje absence Juana Martína del Potra, oblíbený Argentinec léčí zranění. „Je to škoda. Delpo oplývá velkou energií,“ litoval Američan nepříjemné ztráty. Místo známého miláčka davů dostává prostor Tiafoe a právě on se postaví v úvodním pátečním duelu Čiličovi, světové pětce.

„Je to neskutečný hráč,“ sklání se Američan před vítězem US Open z roku 2014. Na žebříčku ATP je dělí 67 příček, nikdy se spolu ještě neutkali. V dalším pátečním singlu vyzve rakouský antukář Dominic Thiem obrovitého Američana Johna Isnera, jehož zdobí jeden z nejlepších servisů tenisové historie. Vzájemná bilance? Nerozhodná, 1:1.

Poslední dvouhra proti sobě svádí dva muže s ruskými kořeny – kanadskou kometu Denise Shapovalova a Němce Sašu Zvereva. Jde o bitvu patrně nejzářivějších zástupců nastupující generace. Shapovalov do ní jde se speciální motivací – vrátit Zverevovi nedávnou porážku z Montrealu. „Jsem připravený na odvetu. Zverev je vynikající hráč, ale těším se,“ říká mladší ze soků.

Patrně nejočekávanějším dnešním utkáním bude čtyřhra. Nadal s Berdychem se střetnou s Američanem Jackem Sockem a Nickem Kyrgiosem z Austrálie. Nadal debl umí, za svou kariéru v něm vyhrál 11 turnajů ATP. S Berdychem ale nehrává. „Půjde o instinkt,“ ví Čech.

Pro evropský pár bude nebezpečný především Sock, loni ve čtyřhře bronzový na olympiádě v Riu de Janeiro. „Snad nás diváci poženou,“ přeje si Berdych. „Není to exhibice. Jsme tu, abychom hráli naplno a bojovali za Evropu,“ burcuje jeho parťák, současná světová jednička.

Stejně jako Federera, i Nadala čeká singl v sobotu. Ve stejné disciplíně se téhož dne předvedou také Berdych, Kyrgios, Sock a další Američan Sam Querrey. Nejzajímavější otázkou ovšem zůstává, zda se fanouškům spolu předvedou bok po boku „Maestro“ a „Rafa“. To by byl opravdový vrchol nablýskané pražské show.