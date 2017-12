Lakers slavnostně vyřadili obě Bryantova čísla. S jedním mu ještě rostly vlasy

Los Angeles Los Angeles Lakers slavnostně vyřadili čísla 8 a 24, která nosíval na dresu Kobe Bryant. Slavný basketbalista odehrál za klub dvacet sezon a pocty se dočkal v poločase pondělního zápasu proti úřadujícím mistrům NBA Golden State Warriors. Ti vybojovali v prodloužení vítězství 116:114.

Než Bryant loni v dubnu ukončil kariéru, získal s Lakers pět titulů. Nejprve používal deset let osmičku, pak přešel na číslo 24. „Cítím se skvěle. A jsem pyšný na to, že jsem sem přišel s rodinou a podělil se s ní o to všechno,“ řekl devětatřicetiletý nejlepší střelec v klubové historii. Doprovázely ho manželka i tři dcery: čtrnáctiletá Natalia, o tři roky mladší Gianna a roční Bianka.



Jeho bilance se zastavila na 33.643 bodech, s nimiž je třetím nejlepším střelcem ligy. Který dres má radši, nedokáže říct. „Osmička má něco, co čtyřiadvacítka nikdy neměla. A to je, že tehdy mi ještě rostly vlasy,“ uvedl s úsměvem Bryant.

Rozhodnout se jen pro jedno číslo nedokázal ani klub. Z jeho úspěšné kariéry proto uctil obě. Tradiční pocty se Bryant dočkal jako desátý hráč Lakers a zařadil se mezi jiné legendy Wilta Chamberlaina, Kareema Abdula-Jabbara či Magica Johnsona.



„Není to o mých dresech. Ale o těch, které tam visely předtím. Inspirovaly mě, abych hrál na vysoké úrovni,“ prohlásil Bryant. Řekl také, že basketbal nebyl jen součástí jeho života, ale celý jeho život.

Vítězství Lakers se však v pondělí nedočkal, i když hostům chyběli kvůli zranění Stephen Curry, Draymond Green, Shaun Livingston a Zaza Pachulia. Vyrovnaný zápas rozhodl sedm sekund před koncem prodloužení Kevin Durant. V nastavené pětiminutovce byl lídrem Warriors s 12 body, celkem jich dal během slavnostního večera 36, přidal i 11 doskoků a osm asistencí.

Kvůli slavnostní ceremonii s jednou z největších hvězd v historii NBA se ceny některých lístků vyšplhaly až na 650 dolarů.

Velké drama viděli i diváci v Indianapolis, kde místní Pacers smazali devatenáctibodový náskok Bostonu. V koncovce navíc domácí vedli 111:110 a měli míč v držení. Bojan Bogdanovič ale udělal osudovou chybu, jeho vysokou přihrávku vystihl Terry Rozier, který smečí 1,5 sekundy před koncem otočil na 112:111 pro Celtics. Vítěze vedl s 30 body Kyrie Irving, domácím nestačilo 38 bodů Victora Oladipa.

Russell Westbrook trestným hodem 2,3 sekundy před koncem rozhodl o výhře Oklahomy nad Denverem 95:94, celkem dal 38 bodů. Nikola Mirotič nasbíral 22 bodů a 13 doskoků, Kris Dunn přidal také 22 bodů a jejich Chicago oslavilo šestou výhru v řadě. Tentokrát Bulls udolali Philadelphii 117:115.