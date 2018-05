Lafatovy góly, na které se vzpomíná: parádní nůžky, trefa proti Chelsea i pětigólové večery

PRAHA Vysnil si gól nůžkami. A dal ho. Vstřelil pět branek v jednom utkání, dokonce dvakrát. Trefil se v play off Evropské ligy na Chelsea. Při debutu v národním mužstvu dvěma brankami rozhodl duel v kvalifikaci. Takové jsou nejslavnější momenty fotbalisty Davida Lafaty, který oznámil konec kariéry.

Dal spoustu gólů, skóre Davida Lafaty v soutěžních zápasech se blíží metě 250. Obrovské číslo.



Nejvíc jich dal David Lafata z prostorů uvnitř pokutového území, ale dokázal skórovat i ze střední vzdálenosti, z přímých kopů či z velké dálky.

Připomeňme si ty nejpamátnější.

Nejhezčí gól. Nebylo těžké vybrat nejkrásnější trefu, vždyť tak ji nazval on sám. Nůžky, střela přes hlavu. Poslední srpnový den roku 2014 proti Jablonci, obhájci titulu se nedaří prolomit obranu soupeře. Po hodině hry Dočkal centruje z pravé strany, na zadní tyči se do vzduchu odrazí Lafata a zády k bráně střihne nohama. Míč trefí náramně.

„Jinak už střílet nešlo, musel jsem ty nůžky zkusit. Někdo si za mnou sice křikl, ať míč pustím, ale ani nevím, kdo to byl. Zkusil jsem to, vyšlo to, mám všechny kosti pohromadě, takže paráda. Byl to výjimečný gól, možná nejhezčí v celé kariéře,“ říkal Lafata.

„Když jsem viděl, že se David odráží, modlil jsem se, aby míč pustil, protože za ním stál Láďa Krejčí a zdálo se mi, že je v lepší pozici. V první fázi jsem nebyl nadšený, že se David do nůžek pustil, ale dopadlo to skvěle. Byl to pro něj možná životní gól, nádherná trefa,“ líčil Dočkal.

Když do Sparty v lednu 2013 z Jablonce přišel, svému bývalému klubu dal v prvních sedmi zápasech osm branek.



Nejgólovější den. Byly dva.

Úterý 15. července 2014, 2. předkolo Ligy mistrů, soupeř Levadia Tallinn. Lafata nebohému estonskému soupeři dal pět branek, šestou mu oficiálně vzali a označili jako vlastní, když jeho hlavičku na bránu soupeř tečoval.

Sobota 14. května 2016, 30. kolo první ligy, soupeř Jihlava. V závěrečném dějství Lafata na dálku bojoval s plzeňským Ďurišem o krále střelců, ztrácel na něj jeden gól. Proti Jihlavě se trefil hlavou, tečí Kováčovy střely, zblízka po centru Konatého, z přímého kopu přes zeď a ze 40 metrů táhlou střelou, když gólman vyběhl daleko z brány, aby odehrál míč.



Nezapomenutelný gól. Na zádech pro něj netypické číslo 10, kulisy vyprodaného Stamford Bridge v Londýně, v bráně Petr Čech a boj o postup do osmifinále Evropské ligy. V 17. minutě po kolmici Matějovského se Václav Kadlec ve vápně zbavil stopera Cahilla a předložil na malé vápno Lafatovi.

Dal svůj první gól za Spartu, v níž byl pár týdnů. Čechovi zkazil stý zápas v evropských pohárech. „Ale jo, je krásné dát gól na Chelsea, ale zklamání převládá,“ říkal Lafata.



Sparta vedení držela dlouho, odveta směřovala do prodloužení, ale minutu před koncem favoritovi vystřelil postup Hazard.

Hattricky. V lize jich nasbíral deset, první v květnu 2014 ještě v dresu Českých Budějovic. Ty tenkrát vyhrály 4:2 v Plzni. Za Jablonec tří gólů v jednom zápasu poprvé dosáhl v únoru 2011 v podještědském derby proti Liberci (3:0). A ve stejné sezoně se třikrát prosadil i proti Hradci Králové (7:0) a Českým Budějovicím (5:0). A hattrickový rok 2011 korunoval v srpnu proti Ostravě (4:0) a hned následující týden v Českých Budějovicích (5:1).

Ve Spartě čekal jen pár měsíců, ve své první sezoně na jaře 2013 výrazně pomohl rozstřílet Mladou Boleslav (4:0). V dubnu 2015 dal tři góly Brnu (4:0), o měsíc později už vzpomínaných pět branek Jihlavě (5:0) a poslední hattrick se mu povedl v říjnu 2016 proti Příbrami (4:0).



Dva hattricky nasbíral v evropských pohárech. V létě 2014 v 2. předkole Ligy mistrů dal pět branek Levadii Tallinn a o kolo později sestřelil doma i Malmö (4:2). Odvetu ve Švédsku však Sparta nezvládla (0:2) a vypadla.

Derby góly. První souboj proti Slavii odehrál Lafata na jaře 2013, gól nedal, trefil jen tyč a Sparta vyhrála 3:1. V dalších letech slávistického brankáře přece jen překonal, nejpovedenější derby zažil v září 2014. V Edenu dal oba góly vítězů a kdyby penaltu nenapálil do břevna, měl by hattrick.

Sparta vs. Slavia (Lafata slaví).

Proti Slavii skóroval ještě v jiných třech zápasech, na jaře 2014 (3:0), na jaře 2015 (2:1) a na jaře 2016 (3:1).



Český gól. Tři týdny před svými pětadvacetinami debutoval Lafata v národním mužstvu. „Je to jako v pohádce, o něčem takovém se mi nezdálo ani v tom nejkrásnějším snu,“ líčil po utkání s Walesem, kterým Česko vstoupilo do kvalifikace o postup na Euro 2008.

V bráně Čech, v obraně Ujfaluši či Jankulovski, v záloze Rosický, v útoku Koller, ale domácí na stadionu v Teplicích ne a ne se prosadit. Kouč Brückner v 75. minutě podruhé střídá, za Kuliče jde Lafata. Po necelé minutě po centru dalšího náhradníka Sionka skóroval hlavou.

David Lafata v akci s Domagojem Vidou.

„Měl jsem ohromnou radost, ale vůbec jsem nevěděl, kam mám běžet, co dělat. Pak za mnou přiběhl Honza Koller, strhl mě na zem a za chvíli dorazili i ostatní.“



Hosté však o devět minut později vyrovnali, ale poslední slovo měl Lafata. Opět po nabídce Sionka, opět se zblízka prosadil mezi urostlými zadáky.

„Lafata se přece někde objevil sám. A dal o sobě výkony a góly vědět. Já ho neobjevil, já ho jen nominoval,“ konstatoval kouč Brückner.

Poslední gól (zatím). Dal ho minulý pátek v lize proti Zlínu. Na hřiště se dostal po půlhodině, když střídal zraněného osmnáctiletého Drchala. V 59. zakončil z plného běhu parádní akci a Costův přízemní centr. Míč prošel brankáři mezi nohama. „Snažil jsem se, abych bránu nepřekopl. Že to takhle vyšlo, bylo štěstí.“