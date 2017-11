Kvůli zraněním psychicky vyhořel. ukončí hvězdný Rose ve 29 letech kariéru?

Před šesti lety se tehdy třiadvacetiletý Derrick Rose stal historicky nejmladším MVP, tedy nejužitečnějším hráčem, v dějinách basketbalové NBA. Teď se možná završí kariéra kdysi hvězdného rozehrávače.

Rose podle zdrojů webu ESPN opustil svůj současný tým Cleveland Cavaliers a rozmýšlí si svou budoucnost v nejlepší lize světa. V klubu podle novinářů roste nejistota ohledně jeho návratu.

Rodák z Chicaga chyběl Clevelandu ve 12 z dosavadních 19 duelů včetně posledních osmi kvůli zraněnému kotníku. Právě rostoucí frustrace z častých zdravotních potíží následných návratů prý vede Rose k rozmýšlení nad svou budoucností v NBA.

„Je už unavený z neustálých zranění a podepisuje se to na jeho psychice,“ řekl ESPN zdroj blízký Roseovi.

Bývalý rozehrávač Chicaga a New Yorku se v posledních dnech uzavřel do sebe a s okolím komunikuje jen velmi zřídka a s vedením klubu prakticky vůbec.

Od svého prvního vážnějšího zranění v play-off 2012, kdy si ještě v dresu Bulls přetrhl křížové vazy v koleni, odehrál Rose jen 237 ze 412 možných utkání základní části.

Jednička draftu 208 byla se současným týmem naposledy při pondělní výhře v Detroitu, kdy seděla na lavičce. Od té doby nic. Podle tiskového mluvčího Cavaliers má Rose svou absenci s klubem domluvenou.

„Nedáváme mu žádnou lhůtu pro návrat k týmu. Má tolik času, kolik potřebuje. Vím jen, že jde o osobní důvody a celý tým za ním stojí. Přeji mu všechno nejlepší a očekávám, že bude brzy zpět u týmu,“ řekl před páteční výhrou nad Charlotte kouč Tyronn Lue.

Za Rose se hlasitě postavili i spoluhráči.

„Myslím, že vím, čím prochází, protože se mi to stalo taky. Když máte na sebe velké nároky a jste zvyklí hrát na nějaké úrovni a pořád vám to kazí nějaké zranění, ubírá vám to chuť neustále rehabilitovat a bere vám to i vášeň pro hru. Není to o penězích, je to o hlavě a není to vůbec příjemné,“ řekl Dwyane Wade, který si v kariéře prošel také sérií zdravotních problémů.

„Chceme pro něj jen to nejlepší ať už je to cokoliv. Osobní štěstí nic nenahradí a chci, aby byl nejšťastnější, jak jen může být. Zranění ho provází celou kariéru. Doufám, že to pro něj není konec, ale pokud by byl, jsem rád, že jsem s ním mohl strávit několik měsíců v jednom týmu,“ řekl novinářům LeBron James.

Rose minulý rok ještě v New Yorku na jeden den bez omluvy opustil tým těsně před utkáním. Další den se k týmu připojil zpět, omluvil se a dostal od klubu vysokou pokutu.

„Šlo o rodinný problém. Nemělo to co dělat s týmem ani s basketbalem. Cítil jsem, že potřebuji být se svou rodinou,“ omlouval se tehdy Rose za svou absenci.

Vedení Cavaliers se však jasně vyjádřilo, že tato situace je naprosto jiná než ta loňská v New Yorku. Prý svou absenci probral s trenérem i vedením klubu a stejně nemůže hrát.

Trenér Lue minulý týden prohlásil, že zraněný kotník vyřadí Rose ještě minimálně na čtrnáct dní. Dvojnásobný mistr světa se zranil 20. října při utkání s Milwaukee, když po tvrdém faulu pivota Grega Monroea špatně došlápl.

„Mám jen zraněný kotník. Budu rehabilitovat, chvíli to bude bolet a snad budu rychle zpět na hřišti,“ komentoval Rose své zranění po zatím posledním utkání v dresu Cavs.

Devětadvacetiletý Rose má ve hře velkou spoustu peněz. I přesto, že s Clevelandem má smlouvu jen na jeden rok za veteránské minimum v hodnotě 2,1 milionu dolarů, běží mu stále třináctiletý kontrakt na obuv s firmou Adidas v celkové hodnotě 185 milionů dolarů. Ze smlouvy, která mimo jiné zajišťuje Roseovi každý rok speciální botu s jeho jménem, zbývá sedm let a 80 milionů dolarů. Pokud by však Rose ukončil kariéru, kontrakt bude ukončen.

Letošní průměry kdysi jednoho z nejsledovanějších hráčů ligy činí lehce přes 14 bodů, dva doskoky a dvě asistence na utkání.