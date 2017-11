Kvůli dopingu přijít o OH? Ruští hokejisté v Koreji pod neutrální vlajkou hrát nebudou

PRAHA Ruští hokejisté rozhodně nebudou startovat na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu pod neutrální vlajkou. I kdyby možnost takového startu existovala, jako například pro ruské atlety v rámci neutrálního týmu ANA na letošním mistrovství světa, ruská strana ujistila, že ji nebude akceptovat.

„Ruský hokejový tým nenastoupí v Pchjongčchangu pod takovou nepřijatelnou vlajkou,“ prohlásil podle ruských médií Genadij Timčenko, šéf představenstva profesionální hokejové ligy KHL.

Až na pražské Valné shromáždění národních olympijských výborů (ANOC) pak dorazila zpráva z vedení KHL, které už údajně rozhodlo, že nepřeruší v době her soutěž, pokud MOV neumožní ruským sportovcům startovat v Pchjongčchangu pod svojí státní vlajkou.

Během her plynule pokračující KHL by znamenala ránu i pro tvorbu národních výběrů a dalších zemí.

Olympijský výbor nyní čeká na výsledky šetření dvou svých komisí, zjišťujících šíři dopingového provinění ruských sportovců v minulosti a zapojení státu do těchto podvodů.

Poté vynese případný trest.

I na pražském zasedání přitom zazněly tento týden z pléna návrhy na plošné potrestání ruských sportovců v souvislosti s hrami v Pchjongčchangu, které však prezident MOV Thomas Bach prozatím rychle smetl ze stolu. Na závěrečné tiskové konferenci (kde Bach chyběl), generální sekretářka ANOC Gunilla Lindbergová podotkla: „Další jednání ohledně dopingu v ruském sportu se uskuteční v pondělí, další mítinky pak v listopadu. Začátkem prosince budeme mít řešení.“

Alexandr Žukov, prezident Ruského olympijského výboru, navzdory celosvětové kritice vyjádřil přesvědčení, že většina v současné době vyšetřovaných ruských sportovců bude očištěna a Rusko vystoupí v Pchjongčchangu pod svojí vlajkou.

Mezi nejtvrdší kritiky ruských podvodů se naopak nyní řadí Travis Tygart, šéf Antidopingové agentury , požadující plošný trest pro celé Rusko. „Cokoliv menšího by bylo pro ně propustkou z vězení a pro ostatní hroznou zprávou, že když podvádíte, abyste vyhráli, je to v pořádku,“ uvedl.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval je členem exekutivy WADA, Světové antidopingové agentury, a příští týden odlétá na její zasedání do Soulu. V případě ruské kauzy požaduje dva odlišné pohledy na věc.

Ten první se týká minulosti.

„Co se dělo na hrách v Soči 2014, bylo ostudou ruského a obecně i světového sportu,“ poznamenal Kejval. „Vytvořily se dvě komise, které řeší i to, jak byly tyto podvody propojené se státem. Už jsou dva odsouzení, kteří nesmí doživotně na hry, a bude to pokračovat, případů k projednání jsou desítky. Na minulost se nesmí zapomenout, proto ji musíme vyšetřit. Ale tak, aby se po seriózním procesu jednoznačně řeklo: Ti jsou vinni a tihle ne. Na tom se právě pracuje.“

V souvislosti s ruskou účastí v Pchjongčchangu se však Kejval staví proti návrhům na plošný trest a vybízí k jinému úhlu pohledu.

„Není možné někoho nevinného jen tak vyhazovat na základě toho, co Rusové před čtyřmi lety prováděli. My si přejeme, aby na hrách startovalo co nejvíce sportovců a aby tam byly rovné podmínky pro všechny. Musíme oddělit politiku od sportu. Politici se dívají na to, co je rozděluje, my se ve sportu díváme na to, co nás spojuje. Proto si přejeme, aby v Koreji startovali sportovci Ruska i KLDR. V olympijské chartě je přece článek, že politika ani náboženství nemá mít nic společného se sportem.“