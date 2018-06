Kvitová odstoupila z poslední přípravy na Wimbledon. Má problémy se stehenním svalem

Eastbourne Tenistka Petra Kvitová odstoupila kvůli potížím se stehenním svalem z turnaje na trávě v Eastbourne. V generálce na Wimbledon proto dnes nenastoupí k utkání třetího kola proti Polce Agnieszce Radwaňské. Pořadatelé turnaje to oznámili na sociálních sítích.

„Omlouvám se fanouškům v Eastbourne, kteří mě neuvidí hrát, ale doufám, že se za rok vrátím,“ citoval Kvitovou twitterový účet British Tennis.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu vyhrála minulý týden turnaj na trávě v Birminghamu a získala už pátý titul v sezoně. V Eastbourne zvládla v úterý utkání druhého kola proti kvalifikantce Ukrajince Kateryně Bondarenkové.

„Je mi líto, že jsem se musela odhlásit, ale cítím hamstring, který jsem měla zatejpovaný v utkání,“ doplnila Kvitová v textové zprávě pro média. V souboji s Bondarenkovou hrála s tejpem na pravém stehnu.

„Cítila jsem to už ve finále v Birminghamu a dnes ráno po probuzení to bylo horší. Před blížícím se Wimbledonem jsem nechtěla riskovat, aby se to ještě zhoršilo,“ vysvětlila.

S pěti tituly a 38 vyhranými zápasy je Kvitová nejlepší tenistkou sezony. Do londýnského All England Clubu tak pojede jako jedna z favoritek.